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На что чаще всего украинцы берут кредиты (опрос)

На что чаще всего украинцы берут кредиты (опрос)

Доля пользователей кредитными картами во время карантина выросла на 65%. Такая тенденция была выявлена у аудитории mass afluent, имеющей доход выше 20 тыс. гривен или депозит от 200 тыс. гривен.

Об этом рассказала руководитель исследований в области финансов и розничной торговли CBR Лидия Кулыба на вебинаре “FinUpdate. Выпуск 4: E-commerce сегодня и каким он будет завтра”.

Отметим, во время вебинара зрители не только узнавали полезную информацию. 11 слушателей получили возможность выиграть подарки и сертификаты от партнеров – Eldorado, Lamoda, Foodex24, Vepryk, AquaMelan, Sotto Voce Beauty.

У аудитории mass помимо кредитной карты также возросло использование потребительского кредита.

Какой тип займа выбирают украинцы, в зависимости от его цели:

  • кредитная карта в банке: используется чаще всего при нехватке денег, чтобы дожить несколько дней до следующей зарплаты, или же при планировании покупки техники или потребительских товаров, если покупатель не имеет денег для оплаты полной их стоимости;
  • беспроцентный кредит/займ от знакомых: чаще всего используется в непредвиденных ситуациях или при планировании небольшой покупки, когда не хватило денег;
  • откладывание расходов на будущее: более характерно при планировании крупной покупки или планировании поездки в отпуск.

На что чаще всего берут кредит:

  • на товар;
  • нецелевой кредит;
  • кредит на авто;
  • на жилье.


Инфографика: CBR

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

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По материалам Finance.UA
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