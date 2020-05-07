На что чаще всего украинцы берут кредиты (опрос)

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Доля пользователей кредитными картами во время карантина выросла на 65%. Такая тенденция была выявлена у аудитории mass afluent, имеющей доход выше 20 тыс. гривен или депозит от 200 тыс. гривен.
Об этом рассказала руководитель исследований в области финансов и розничной торговли CBR Лидия Кулыба на вебинаре “FinUpdate. Выпуск 4: E-commerce сегодня и каким он будет завтра”.
Отметим, во время вебинара зрители не только узнавали полезную информацию. 11 слушателей получили возможность выиграть подарки и сертификаты от партнеров – Eldorado, Lamoda, Foodex24, Vepryk, AquaMelan, Sotto Voce Beauty.
У аудитории mass помимо кредитной карты также возросло использование потребительского кредита.
Какой тип займа выбирают украинцы, в зависимости от его цели:
На что чаще всего берут кредит:
Инфографика: CBR
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
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