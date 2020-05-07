У Honda появится маленький кроссовер ZR-V (фото)

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Модельный ряд компании Honda в недалеком будущем расширится за счет появления новой модели – субкомпактного кроссовера ZR-V.
Об этом пишет Автомир.
Заявку на эту аббревиатуру японцы уже подали во Всемирную организацию интеллектуальной собственности.
Новинка дополнит кроссоверную линейку «Хонды», где уже есть модели BR-V, CR-V, HR-V, UR-V и WR-V. Не все из перечисленных пользуются хорошим спросом, поэтому какая-то из них может и выпасть из этой шеренги, однако ZR-V потенциально может быть с энтузиазмом воспринят в таких странах как Индия и Китай.
Кому подойдет. Может «зайти» европейцам, питающим теплые чувства к компактным автомобилям, а вот в Украине ему совершенно точно ничего не светит.
Сроки. На данный момент никаких подробностей ни по срокам появления на свет Honda ZR-V, ни тем более о технических аспектах будущей модели нет. Но можно предположить, что ее могут построить на базе хэтчебка Jazz, новое поколение вот-вот дебютирует в Европе.
Honda ZR-V
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