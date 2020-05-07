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У Honda появится маленький кроссовер ZR-V (фото)

У Honda появится маленький кроссовер ZR-V (фото)

Модельный ряд компании Honda в недалеком будущем расширится за счет появления новой модели – субкомпактного кроссовера ZR-V.

Об этом пишет Автомир.

Заявку на эту аббревиатуру японцы уже подали во Всемирную организацию интеллектуальной собственности.

Новинка дополнит кроссоверную линейку «Хонды», где уже есть модели BR-V, CR-V, HR-V, UR-V и WR-V. Не все из перечисленных пользуются хорошим спросом, поэтому какая-то из них может и выпасть из этой шеренги, однако ZR-V потенциально может быть с энтузиазмом воспринят в таких странах как Индия и Китай.

Кому подойдет. Может «зайти» европейцам, питающим теплые чувства к компактным автомобилям, а вот в Украине ему совершенно точно ничего не светит.

Сроки. На данный момент никаких подробностей ни по срокам появления на свет Honda ZR-V, ни тем более о технических аспектах будущей модели нет. Но можно предположить, что ее могут построить на базе хэтчебка Jazz, новое поколение вот-вот дебютирует в Европе.


Honda ZR-V

Справка Finance.ua:

  • Японская компания Honda два своих новых электромобиля разработает при помощи американского концерна General Motors. Эти новинки появятся в продаже к 2024 году.
  • Два новых электромобиля Honda создадут на электрической платформе General Motors. Они получат литий-ионную батарею Ultium нового поколения емкостью до 200 кВтч, благодаря чему запас хода у электрокаров составит 650 км.
По материалам Finance.UA
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