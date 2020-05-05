Банки возобновляют работу закрытых ранее отделений

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Украинские банки возобновляют работу закрытых на период карантина отделений с сохранением санитарного контроля и противоэпидемических мероприятий.
Об этом сообщают пресс-службы банков.
ПУМБ возобновил работу 13 отделений, а с 12 мая планирует открыть остальные 20 и все точки экспресс-кредитования. Во всех отделениях сохранится санитарный контроль, в частности дезинфекция и проветривание помещений, а также разрешение на вход только в масках и респираторах.
Укрэксимбанк с 12 мая возобновит работу всех закрытых на период карантина отделений с сохранением перерывов на дезинфекцию и требованием придерживаться масочного режима.
Кредит Агриколь банк с 12 мая планирует восстановить работу 14 отделений с графиком работы с 9:00 до 17:00 и перерывом на санитарный час.
С 12 мая Правэкс банк переведет отделения на пятидневный режим работы по графику с 10:00 до 17:00 с перерывом на санчас, а Райффайзен Банк Аваль вернет на пятидневку все районные отделения с сохранением сокращенного графика (с 9:00 до 15:00), санчасом и обязательной предварительной записью.
Кредобанк восстановил работу двух отделений во Львове, которые будут работать по сокращенному графику с 10:00 до 16:30, банк Пивденный открыл два обновленных отделения в Харькове и Запорожье с часами работы с 9:30 до 17:00.
Банк “Кредит Днепр” открыл четыре отделения из 21 закрытых и ввел в них общий график работы отделений (с 10:00 до 17:00, кассы – с 10:00 до 16:00). Работа информационно-консультационных центров (ИКЦ) по-прежнему приостановлена.
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