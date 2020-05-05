Что дала Украине зона свободной торговли с ЕС за четыре года (инфографика)

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Более четырех лет, с 1 января 2016-го, действует соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Евросоюзом. ЕС сейчас является главным торговым партнером Украины, его доля составляет более 40% от всей торговли нашей страны.
А в следующем году стороны договорились возобновить соглашение. Как же за время работы ЗСТ изменился экспорт и импорт между Украиной и ЕС.
Объемы экспорта и импорта товаров за годы действия соглашения увеличились. Но все равно Украина больше покупает товаров в Евросоюзе, чем продает. В 2015 году, когда зоны свободной торговли еще не было, Украина импортировала товаров на 15,3 млрд долларов, в 2016-м – на 17,1 млрд, в 2017-м – 20,8 млрд, в 2018-м – 23,2 млрд долларов. За прошлый год импорт составил 25 млрд долларов, рост более чем на 63% за время действия ЗСТ.
По сравнению с периодом до действия зоны свободной торговли Украина стала гораздо больше импортировать товаров из Хорватии, Италии, Чехии, Румынии, Литвы и Ирландии. А вот объем импорта из Мальты, Люксембурга и Венгрии, наоборот, уменьшился. За прошлый год Украина больше закупила товаров в Германии, Польше и Италии.
Объем экспорта товаров из Украины в Евросоюз в 2015 году составил 13 млрд долларов, в 2016-м – 13,5 млрд, в 2017-м – 17,5 млрд, в 2018-м – 20,2 млрд долларов, за прошлый год – 20,8 млрд (на 59,4% больше с начала работы договора).
После введения зоны свободной торговли Украина стала больше продавать товаров в Бельгии, Ирландии, Мальте, Эстонии, Люксембурге, Словении и Нидерландах. Экспорт в Португалию, Финляндию и на Кипр значительно сократился.
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