Смолий сообщил, на сколько в этом году украинская экономика упадет

По прогнозам Национального банка, украинская экономика упадет не более, чем на 5% в 2020 году, после чего сможет снова показывать темпы роста до 4% в последующие годы.

Соответствующий доклад представил глава НБУ Яков Смолий.

“Украинская экономика вошла в кризис COVID-19 в значительно лучшем состоянии, чем во время кризисов 2008 или 2014 годов. Умеренная инфляция, эффективная политика плавающего курса и валютная либерализация, невысокий дефицит текущего счета, значительный объем международных резервов, взвешенная фискальная политика, а также реформированный банковский сектор, который ранее выступал катализатором кризисов. Эти достижения реформ прошлых лет, быстрые и эффективные действия Национального банка, антикризисная фискальная политика – все это станет залогом, что украинская экономика упадет не более, чем на 5% в 2020 году”, – отметил Смолий.

С его слов, по оценке НБУ, уже в третьем квартале, сразу по окончании карантина, активность начнет восстанавливаться – тогда постепенно будет уменьшаться и безработица.

“А уже в последующие годы мы вновь увидим рост на уровне 4%. Для стимулирования экономики мы, вероятно, сможем еще снизить учетную ставку в этом году. Пространство для этого есть – инфляция низкая и останется в пределах нашей цели по инфляции 5% +/- 1 п. п.”, – отметил глава НБУ.