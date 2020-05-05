Автобусы "Богдан" оборудуют системой обеззараживания

Компания “Богдан“ подала заявку на получение патента по установке системы очищения и обеззараживания воздуха и поверхностей салона. Аналогов подобной системы в Украине нет. Об этом сообщает Автопром.

Планируется, что после получения патента системы будут монтироваться на все автобусы, выпускаемые луцким “Богдан Моторс“. Обработка салона на маршруте планируется при помощи бактерицидного рециркулятора воздуха. В момент заезда в депо автобус будет обрабатываться бактерицидными безозоновыми кварцевыми лампами.

Преимуществом таких ламп является эффективность в уничтожении вирусов, грибков, микроорганизмов и других инфекций. Представители компании отметили, что систему можно монтировать и на подержанный подвижной состав.