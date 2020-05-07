Автопроизводство в Украине в этом году сократилось на 24%

В январе – апреле 2020 года производство автотранспортных средств в Украине уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 24% – до 1424 единиц, из них в апреле произведено 59 единиц, что на 58% меньше, чем в апреле 2019 года.

Об этом сообщает Ассоциация автопроизводителей Украины (Укравтопром).

“Всю статистику месяца сформировал завод Еврокар, на котором в апреле было собрано 59 Шкод. При этом относительно прошлого года апрельский выпуск автомобилей на Еврокаре уменьшился на четверть”, – говорится в сообщении

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Всего с начала года в Украине было собрано 1424 ед. автотранспортных средств, что на 24% меньше, чем годом ранее:

легковых автомобилей – 1238 шт. (-22%);

коммерческих – 12 шт. (-20%);

автобусов – 174 шт. (-37%).

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