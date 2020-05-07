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Фонд соцстраха компенсирует половину зарплаты за время изоляции от COVID-19

Фонд соцстраха компенсирует половину зарплаты за время изоляции от COVID-19

Перечень причин временной нетрудоспособности, по которым Фонд социального страхования осуществляет финансирование пособий, дополнен изоляцией от COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

“Выдача больничных листов, которые являются исключительным основанием для начисления указанных выплат от Фонда, на сегодня нормирована. Минздравом Украины совместно с ФССУ проведено селекторное совещание с департаментами здравоохранения областных госадминистраций по оформлению таких документов”, – говорится в сообщении.

Сколько возместит соцстрах:

  • по соответствующим больничным листам Фонд осуществит компенсацию 50% утраченного заработка независимо от продолжительности страхового стажа, начиная с шестого дня нетрудоспособности (первые 5 дней финансирует работодатель).

Кто может воспользоваться помощью:

  • право на такую помощь от ФССУ имеют застрахованные лица за период пребывания в специализированных учреждениях здравоохранения, а также на самоизоляции под медицинским наблюдением в связи с проведением мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни, а также локализации и ликвидации ее вспышек и эпидемий.

Для финансирования помощи, на основании полученного от работника больничного листка с указанием причины нетрудоспособности «изоляция от COVID-19–11» работодатель оформляет заявление-расчет, в котором указывает причину нетрудоспособности – 11, то есть изоляция от COVID-19.

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По материалам Finance.UA
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