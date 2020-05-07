Фонд соцстраха компенсирует половину зарплаты за время изоляции от COVID-19

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Перечень причин временной нетрудоспособности, по которым Фонд социального страхования осуществляет финансирование пособий, дополнен изоляцией от COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба фонда.
“Выдача больничных листов, которые являются исключительным основанием для начисления указанных выплат от Фонда, на сегодня нормирована. Минздравом Украины совместно с ФССУ проведено селекторное совещание с департаментами здравоохранения областных госадминистраций по оформлению таких документов”, – говорится в сообщении.
Сколько возместит соцстрах:
Кто может воспользоваться помощью:
Для финансирования помощи, на основании полученного от работника больничного листка с указанием причины нетрудоспособности «изоляция от COVID-19–11» работодатель оформляет заявление-расчет, в котором указывает причину нетрудоспособности – 11, то есть изоляция от COVID-19.
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