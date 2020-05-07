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Какие страны выделяют больше всего средств для поддержки предпринимателей (инфографика)

Какие страны выделяют больше всего средств для поддержки предпринимателей (инфографика)

Карантин из-за коронавируса отразился на глобальной экономике – негативное влияние ощутили на себе абсолютно все страны. Различные ограничения во многом сделали невозможной работу многих предприятий, предприниматели теперь в раздумьях, как вернуть себе прибыль.

В то же время правительства многих стран стали принимать антикризисные меры, направленные на оказание финансовой помощи как рядовым гражданам, так и представителям малого и среднего бизнеса.

Так, например, многие украинцы уже получили по 1000 грн надбавки к пенсиям и социальным выплатам. В то же время Японское правительство Синдзо Абэ приняло решение раздать всем гражданам государства по 100 тысяч иен или около 926 долларов США для поддержки населения в условиях кризиса, вызванного распространением пандемии коронавируса Covid-19.

Справка Finance.ua:

  • Верховная Рада на внеочередном заседании 17 марта поддержала законопроект, которым отменила уплату ЕСВ для физлиц-предпринимателей на время карантина в связи с коронавирусом.
  • С 1 марта по 30 апреля освобождены от уплаты ЕСВ все ФЛП и те, кто ведет независимую профессиональную деятельность.
  • Временно отменяются штрафы и пеня за несвоевременную или неполную уплату ЕСВ, а также несвоевременную подачу отчетности по ЕСВ.
  • Отменяется налог на коммерческую недвижимость и землю.
  • Освобождение от штрафов. С 1 марта по 31 мая бизнес освобождается от основных штрафов и пени за нарушение налогового законодательства.
  • Установлен мораторий на проведение документальных и фактических проверок с 18 марта по 31 мая 2020 года.
  • На 3 месяца отсрочено обязательное введение РРО (регистраторов расчетных операций) для всех категорий “упрощенцев”.
  • До 1 июля 2020 года продлен срок подачи годовой декларации об имущественном состоянии и доходах.
  • Не начисляется и не взимается плата за землю; освобождаются от налогообложения объекты нежилой недвижимости, находящиеся в собственности физических или юридических лиц.

Антикризисная инструкция от Finance.ua

По материалам Комментарии
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