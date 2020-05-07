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В апреле почти вдвое увеличился импорт свинины

В апреле почти вдвое увеличился импорт свинины

Украина в апреле импортировала около 1 тыс. т свежего, охлажденного и мороженого мяса свиней, что почти вдвое больше, чем за март.

«Поступление на внутренний рынок тысячи тонн импортной свинины против вдвое меньших объемов поставок свинины в первый месяц весны, действительно, воспринимается как активизация. Однако, если расширить период наблюдения, то такое изменение уже не выглядит очень критичным. Да, примерно такие же объемы импортной свинины отечественные мясопереработчики закупали в январе и феврале. Кроме этого, оживление импортной активности в апреле происходит далеко не первый раз: аналогичную ситуацию мы наблюдали в апреле 2018-го,» — уточняют аналитики АСУ.

Общий объем импорта свинины в течение января-апреля составляет 3,5 тыс. т совокупной стоимостью 7,2 млн долл. США. Это ощутимо уступает импортной активности за соответствующий период прошлого года: в 2,6 раза меньше в натуральном выражении и в 2,3 раза в валютном.

По материалам Обозреватель
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