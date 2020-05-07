0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 117 0

Украина сократила импорт курятины на 30%

Украина сократила импорт курятины на 30%

За год Украина сократила импорт мяса птицы на 30%. Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы Украины, передает УНН.

Так, в январе-апреле текущего года Украина импортировала 25,8 тыс. тонн мяса птицы на 10,9 млн долл., тогда как годом ранее этот показатель составил 16 млн долл. Таким образом, за год Украина сократила импорт продукта на 30%.

Больше всего мяса птицы в Украину поставила Польша — на 6,1 млн долл. (55,9%). Напомним, недавно в Украине обнаружили польскую курятину с сальмонеллой.

Далее в списке Венгрия с показателем 2,7 млн долл. (25,2%). Замыкает тройку крупнейших поставщиков продукта в Украину Германия с показателем 593 тыс. долл. (5,4%)

Экспорт мяса птицы в течение отчетного периода составил 137,8 млн долл. За 4 месяца текущего года Украина экспортировала продукта на 178,6 млн долл. Больше всего — в Нидерланды — на 31,6 млн долл., Саудовскую Аравию — на 27,1 млн долл. и ОАЭ — на 25,9 млн долл.

Однако стоит отметить, что сокращение импорта курятины никак не обнадеживает отечественного производителя. Украина производит мяса больше, чем потребляет ее внутренний рынок. Именно поэтому за последние несколько лет ей удалось “ворваться” в ТОП крупнейших трейдеров в мире.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.