Украина сократила импорт курятины на 30%

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За год Украина сократила импорт мяса птицы на 30%. Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы Украины, передает УНН.
Так, в январе-апреле текущего года Украина импортировала 25,8 тыс. тонн мяса птицы на 10,9 млн долл., тогда как годом ранее этот показатель составил 16 млн долл. Таким образом, за год Украина сократила импорт продукта на 30%.
Больше всего мяса птицы в Украину поставила Польша — на 6,1 млн долл. (55,9%). Напомним, недавно в Украине обнаружили польскую курятину с сальмонеллой.
Далее в списке Венгрия с показателем 2,7 млн долл. (25,2%). Замыкает тройку крупнейших поставщиков продукта в Украину Германия с показателем 593 тыс. долл. (5,4%)
Экспорт мяса птицы в течение отчетного периода составил 137,8 млн долл. За 4 месяца текущего года Украина экспортировала продукта на 178,6 млн долл. Больше всего — в Нидерланды — на 31,6 млн долл., Саудовскую Аравию — на 27,1 млн долл. и ОАЭ — на 25,9 млн долл.
Однако стоит отметить, что сокращение импорта курятины никак не обнадеживает отечественного производителя. Украина производит мяса больше, чем потребляет ее внутренний рынок. Именно поэтому за последние несколько лет ей удалось “ворваться” в ТОП крупнейших трейдеров в мире.
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