Соцстрах в первом квартале выплатил около 4 миллиардов гривен больничных и декретных

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По итогам первого квартала 2020 года Фонд социального страхования Украины направил на выплату материального обеспечения свыше 3,8 млрд гривен, помощь получили 806 тысяч застрахованных лиц.
Об этом сообщает пресс-служба фонда.
“Право на помощь по временной нетрудоспособности (компенсация утраченного заработка по больничным листам), помощь по беременности и родам возникает с наступлением страхового случая в период работы (включая время испытания и день увольнения), занятие предпринимательской и иной деятельностью, если иное не предусмотрено законом”, – говорится в сообщении.
ФССУ профинансировал по заявлениям-расчетам, поданным работодателями в январе-марте:
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