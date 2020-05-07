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Соцстрах в первом квартале выплатил около 4 миллиардов гривен больничных и декретных

Соцстрах в первом квартале выплатил около 4 миллиардов гривен больничных и декретных

По итогам первого квартала 2020 года Фонд социального страхования Украины направил на выплату материального обеспечения свыше 3,8 млрд гривен, помощь получили 806 тысяч застрахованных лиц.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

“Право на помощь по временной нетрудоспособности (компенсация утраченного заработка по больничным листам), помощь по беременности и родам возникает с наступлением страхового случая в период работы (включая время испытания и день увольнения), занятие предпринимательской и иной деятельностью, если иное не предусмотрено законом”, – говорится в сообщении.

ФССУ профинансировал по заявлениям-расчетам, поданным работодателями в январе-марте:

  • помощь по временной потере трудоспособности (оплата по больничным) для 758,3 тыс. застрахованных лиц на сумму почти 2,7 млрд гривен;
  • помощь по беременности и родам для 39,7 тыс. женщин на сумму более 1,1 млрд гривен;

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  • помощь на погребение по 2,6 тысячам случаев на сумму почти 11 млн гривен.
  • Основанием для назначения является выданный в установленном порядке листок нетрудоспособности, а в случае работы по совместительству – копия листка нетрудоспособности, заверенная подписью руководителя и печатью по основному месту работы.

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По материалам Finance.UA
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