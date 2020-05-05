Нефть дорожает на фоне поднятия экспортных цен продажи Саудовской Аравией

Цены на нефть в пятницу продолжают свой рост на сообщении, что Саудовская Аравия поднимает официальные цены продаж (OSP) на всю свою нефть по всем экспортным направлениям.

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $ 29,94 за баррель, что на $ 0,48 (1,63%) выше цены закрытия предыдущей сессии.

Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах нью-йоркской товарной бирже NYMEX подорожал на $ 0,49 (2,0%) – до $ 24,04 за баррель.

С начала этой недели Brent подорожала на 13%, WTI – на 21%.

Саудовская Аравия в четверг объявила, что в июне повысит цены практически на все экспортируемые ею сорта, показав таким образом, что больше заинтересована в поддержке нефтяного рынка, чем в наращивании своей доли, сообщает Bloomberg.

В то же время другие инвесторы отмечают, что нефтехранилища быстро заполняются даже после того, как ОПЕК + и некоторые производители в США стали сокращать производство. Ожидается, что все свободные емкости будут заполнены в течение нескольких недель.

В мае вступило в силу соглашение стран ОПЕК +, что предполагает снижение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, за исключением России и Саудовской Аравии, которые будут снижать от уровня начала этого года – 11 млн б/с.