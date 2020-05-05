Нефть дорожает на фоне поднятия экспортных цен продажи Саудовской Аравией

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Цены на нефть в пятницу продолжают свой рост на сообщении, что Саудовская Аравия поднимает официальные цены продаж (OSP) на всю свою нефть по всем экспортным направлениям.
Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.
Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $ 29,94 за баррель, что на $ 0,48 (1,63%) выше цены закрытия предыдущей сессии.
Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах нью-йоркской товарной бирже NYMEX подорожал на $ 0,49 (2,0%) – до $ 24,04 за баррель.
С начала этой недели Brent подорожала на 13%, WTI – на 21%.
Саудовская Аравия в четверг объявила, что в июне повысит цены практически на все экспортируемые ею сорта, показав таким образом, что больше заинтересована в поддержке нефтяного рынка, чем в наращивании своей доли, сообщает Bloomberg.
В то же время другие инвесторы отмечают, что нефтехранилища быстро заполняются даже после того, как ОПЕК + и некоторые производители в США стали сокращать производство. Ожидается, что все свободные емкости будут заполнены в течение нескольких недель.
В мае вступило в силу соглашение стран ОПЕК +, что предполагает снижение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, за исключением России и Саудовской Аравии, которые будут снижать от уровня начала этого года – 11 млн б/с.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Бизнес предлагает облагать налогом доходы от недвижимости, а не само имуществоВчера, 21:00 - 5375 10
Когда заработает общественный транспорт, и что будет с метроВчера, 13:00 - 3674 10
Старые кварталы перестроят: как будут отселять несогласных жильцовВчера, 20:04 - 10447 9
Саакашвили получил должность: Зеленский подписал указ4 ч. назад - 1020 6
Украина пригласила американские предприятия, планирующие переносить производство из других регионовВчера, 11:45 - 1499 5
Старые кварталы перестроят: как будут отселять несогласных жильцовВчера, 20:04 - 10447 9
Бизнес предлагает облагать налогом доходы от недвижимости, а не само имуществоВчера, 21:00 - 5375 10
Когда заработает общественный транспорт, и что будет с метроВчера, 13:00 - 3674 10
"Кризис в украинском ИТ наступил": Рынок труда в апреле5 ч. назад - 3561 4
Кабмин обнародовал постановление об ослаблении карантина (инфографика)3 ч. назад - 2809 4
В Италии создали вакцину от коронавируса, - Mail OnlineВчера, 11:15 - 841
Китай успешно запустил пилотируемый космический корабль (фото, видео)Позавчера, 14:10 - 765 1
Ученые заявили о прорыве в лечении COVID-19: никаких препаратовПозавчера, 10:13 - 2051 1
Ученые обнаружили связь смертности от коронавируса с дефицитом витамина D05.05.2020, 10:10 - 1814 4
В Украине разрабатывают инновационный электрогрузовик (фото)01.05.2020, 15:10 - 1698 2