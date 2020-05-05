Межбанк: пятница будет "нестандартной"

Пятница пройдет достаточно нестандартно как для последнего рабочего дня перед тремя выходными.

С одной стороны – большой активности от покупателей мы не ожидаем. Впереди – три выходных и “зависать” с расчетами в валюте или товарами – особого интереса у импортеров нет. Проще разместить свою гривну на короткий депозит в банке и на этом чуть заработать, а купить валюту и проплатиться уже вторником (в понедельник банки не будут работать). Кроме этого, на межбанке ходят активные слухи о дальнейших распродажах валюты НАК “Нафтогазом” и часть клиентов решит с покупками повременить, выжидая “дна” по курсу. А вот продавцы-экспортеры будут достаточно активны, так как им надо финансировать хозяйственную деятельность, а гривны у компаний (особенно аграриев с их скорым завершением посевной и текущими значительными затратами) – практически нет. Так что им придется активно распродавать валютную выручку. Это играет в пользу укрепления гривны.

С другой стороны, вести об изменении в программе сотрудничества с МВФ (и их неожиданность даже для многих экспертов) так или иначе, но все же отразятся на настроениях рынка. Наш бизнес всегда ищет негатив в подобных вещах и к сожалению – редко ошибается. Поэтому многие решат подстраховаться и не играть в валютную рулетку, купив валюту сейчас по принципу – “мало ли что”. Кроме этого, завершается период репатриации дивидендов “дочками” иностранных компаний, что тоже может добавить спроса на валюту. Ну и предстоит сегодня тендер НБУ по долгосрочному рефинансированию на срок до 5 лет, что может добавить существенные объемы гривны на банковский рынок и это станет частично отражаться и на валютном межбанке.

В целом, пока участники рынка настроены позитивно в части перспектив гривны на ближайшие дни. А вчерашние активные выкупы валюты Нацбанком – подняли настроение и у чиновников.

Не особо будет задирать котировки и наличный рынок – впереди три праздничных дня и население несет достаточно активно валюту в обменки для финансирования своих текущих затрат. Тем более, что многие потеряли работу и сдача валюты для них сейчас основной источник гривневых поступлений на весь период карантина. Поэтому для людей это больше вынужденная мера. Приток валюты на наличном рынке сбивает котировки приема в обменниках в эти дни.

Спекулянты сегодня поработают в формате “в две стороны”, а НБУ постарается продолжить скупку доллара на межбанке в случае выхода на торги НАК “Нафтогаза”. Если же покупателей все же будет больше, нежели продавцов (что маловероятно), то Нацбанк предпочтет просто наблюдать за рынком, не тратя резервы.

По прогнозам Finance.ua, коридор по доллару 8 мая на межбанке будет находиться в пределах 26,70-27,00 гривен, а объемы операций составят до $160-200 млн при совершении до 510 сделок.

Объемы сделок могут резко вырасти, если НАК “Нафтогаз” решит активно продавать валюту, чтобы рассчитаться в ближайшее время с государством по налогам.Тогда ее основным покупателем выступит НБУ.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 26,80 / 26,82

евро – 28,88 / 28,90

российский рубль – 0,3625 / 0,3629

Курсы валют на Межбанке

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