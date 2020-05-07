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В январе-апреле 2020 года закачка газа в ПХГ увеличилась на 33%, нерезидентами - на 162% (инфографика)

В январе-апреле 2020 года закачка газа в ПХГ увеличилась на 33%, нерезидентами - на 162% (инфографика)

За январь-апрель текущего года в украинские газохранилища закачано 2 318 млн куб. м, что на 33% превышает показатели 2019-го.

Существенный вклад в наполнение отечественных газохранилищ делают иностранные трейдеры. За четыре первых месяца текущего года они закачали 551 млн куб. м газа (24% от общего объема закачки). Это на 162% выше показателя прошлого года.

Эту позитивную для украинских ПХГ и ГТС динамику можно объяснить тремя ключевыми факторами:

  • высоким уровнем загрузки европейских газохранилищ;
  • снижением цены на газ на мировом рынке;
  • выгодными условиями для транспортировки и хранения газа в Украине.

Итак, европейские игроки все чаще выбирают украинские ПХГ для сезонного хранения природного газа.

На 01.05.2020 нерезиденты сохраняли в режиме «Таможенный склад» 1 173 млн куб. м газа. По сравнению с прошлым годом объем газа, принадлежащего иностранным компаниям, увеличился в 5,5 раза.

Существенно – в 6,7 раза – увеличились и запасы резидентов. На 1 мая текущего года они сохраняли в режиме «Таможенный склад» 1 197 млн куб. м.

Для транспортировки газа в украинские ПХГ иностранные трейдеры все чаще используют услугу мощности с ограничениями в точках входа/выхода в/из ГТС (продукт «short haul», который дает возможность получать скидку на транспортировку между определенными межгосударственными точками входа и выхода).

В феврале 2020 года по этим тарифам компании-нерезиденты протранспортировали в ПХГ 15 млн куб. м газа, в марте – 59 млн куб. м, а в апреле – 225 млн куб. об.

На сегодня услуги украинских ПХГ используют компании из Австрии, Эстонии, Германии, Польши, Словакии, США, Франции и Швейцарии.

По материалам Finance.UA
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