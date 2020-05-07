За 5 лет количество наличных в экономике уменьшилось вдвое

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
С 2015 по 2019 год доля наличных в отношении валового внутреннего продукта (ВВП) снизилась с 17,8% до 9,7% по состоянию на начало 2020 года.
Об этом говорится в годовом отчете Национального банка Украины.
Такие изменения Нацбанк объясняет распространением безналичных операций и ростом доли безналичных расчетов в Украине.
«Украинцы все чаще рассчитываются картами в магазинах, делают переводы с карты на карту. Безналичные операции составляют половину – 50,3% – всех операций с платежными картами», — сообщают в Нацбанке.
По итогам 2020 года там ожидают, что доля наличных денег в ВВП Украины снизится еще больше — до менее чем 9,5%. Уровень безналичных расчетов, согласно прогнозам Нацбанка, вырастет с 50,3% в начале 2020 года до 55% в начале 2021 года. Этому будет способствовать развитие инфраструктуры, необходимой для безналичных расчетов. В частности, количество платежных терминалов на 1 миллион человек должно вырасти с 8,3 до 11.
Кстати, портал Finance.ua давно анализирует предложения по картам в Украине. Чтобы помочь вам с выбором карты онлайн, у нас на сайте работает специальный сервис. С его помощью можно быстро и комфортно выбрать необходимый именно вам “пластик”.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Выжить на карантине: финансовые советыВчера, 15:14 - 3096 10
Запрещенные заработки: Украина выдвинула ультиматум европейским работодателямВчера, 18:03 - 5790 8
Доходы населения вырастут на 8% из-за "карантинных" соцвыплат4 ч. назад - 1526 7
В Украине солнечными панелями пользуются более 24 тысяч домохозяйствВчера, 19:08 - 641 3
После карантина Украину ждет массовый выезд людей за рубеж — Ассоциация трудоустройства3 ч. назад - 1099 2
Запрещенные заработки: Украина выдвинула ультиматум европейским работодателямВчера, 18:03 - 5790 8
Экономист спрогнозировал, какие важные пищевые продукты могут подорожатьВчера, 17:58 - 5257 2
В Украине проиндексируют пенсии еще дважды в 2020-м: названы даты и суммы5 ч. назад - 3741 1
Выжить на карантине: финансовые советыВчера, 15:14 - 3096 10
В Кабмине рассказали, за счет чего реализуют стимулирование малого бизнесаВчера, 14:12 - 2045 1
В Италии создали вакцину от коронавируса, - Mail Online07.05.2020, 11:15 - 1622 1
Китай успешно запустил пилотируемый космический корабль (фото, видео)06.05.2020, 14:10 - 1022 2
Ученые заявили о прорыве в лечении COVID-19: никаких препаратов06.05.2020, 10:13 - 3212 3
Ученые обнаружили связь смертности от коронавируса с дефицитом витамина D05.05.2020, 10:10 - 2390 7
В Украине разрабатывают инновационный электрогрузовик (фото)01.05.2020, 15:10 - 1912 3