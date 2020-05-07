За 5 лет количество наличных в экономике уменьшилось вдвое

С 2015 по 2019 год доля наличных в отношении валового внутреннего продукта (ВВП) снизилась с 17,8% до 9,7% по состоянию на начало 2020 года.

Об этом говорится в годовом отчете Национального банка Украины.

Такие изменения Нацбанк объясняет распространением безналичных операций и ростом доли безналичных расчетов в Украине.

«Украинцы все чаще рассчитываются картами в магазинах, делают переводы с карты на карту. Безналичные операции составляют половину – 50,3% – всех операций с платежными картами», — сообщают в Нацбанке.

По итогам 2020 года там ожидают, что доля наличных денег в ВВП Украины снизится еще больше — до менее чем 9,5%. Уровень безналичных расчетов, согласно прогнозам Нацбанка, вырастет с 50,3% в начале 2020 года до 55% в начале 2021 года. Этому будет способствовать развитие инфраструктуры, необходимой для безналичных расчетов. В частности, количество платежных терминалов на 1 миллион человек должно вырасти с 8,3 до 11.

Справка Finance.ua:

В Украине с 28 апреля вступают в силу новые требования для осуществления платежей в соответствии с законом “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения”.

Это никоим образом не повлияет на большинство обычных операций по переводу денег. Проблем с дистанционной оплатой коммунальных услуг, оплатой налогов, товаров и услуг или другими обычными переводами граждан, в том числе с карты на карту, не должно возникать.

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