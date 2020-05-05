В апреле две трети киевлян заплатили за отопление через онлайн-сервисы

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В столице доля платежей за тепло и горячую воду через Интернет выросла с 50% в начале марта до 65% по результатам апреля.
Об этом сообщает пресс-служба Киевтеплоэнерго.
“Количество транзакций за услуги Киевтеплоэнерго достигло почти 1 млн. Своевременная и полная оплата потребленных услуг является залогом стабильного обеспечения города теплом и электроэнергией, ведь в тарифах Киевтеплоэнерго почти 80% — газовая составляющая”, – говорится в сообщении.
Позитивной динамики в марте-апреле удалось достичь за счет перевода наиболее востребованных клиентами сервисов в онлайн-режим.
Какие услуги можно провести дистанционно, и как это сделать:
Оплачивать онлайн безопасно и быстро за потребленные услуги можно с помощью:
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