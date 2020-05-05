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В апреле две трети киевлян заплатили за отопление через онлайн-сервисы

В апреле две трети киевлян заплатили за отопление через онлайн-сервисы

В столице доля платежей за тепло и горячую воду через Интернет выросла с 50% в начале марта до 65% по результатам апреля.

Об этом сообщает пресс-служба Киевтеплоэнерго.

“Количество транзакций за услуги Киевтеплоэнерго достигло почти 1 млн. Своевременная и полная оплата потребленных услуг является залогом стабильного обеспечения города теплом и электроэнергией, ведь в тарифах Киевтеплоэнерго почти 80% — газовая составляющая”, – говорится в сообщении.

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Позитивной динамики в марте-апреле удалось достичь за счет перевода наиболее востребованных клиентами сервисов в онлайн-режим.

Какие услуги можно провести дистанционно, и как это сделать:

  • контрольное снятие показаний счетчиков отопления и горячей воды, распломбировать их, поставить на абонентский учет и т. п;
  • для этого необходимо оформить электронное обращение в Киевтеплоэнерго, обратиться через Skype или Facebook-страницу Центра коммунального сервиса, отметив услуги, и предоставить скан-копии необходимых документов.

Оплачивать онлайн безопасно и быстро за потребленные услуги можно с помощью:

Справка Finance.ua:

  • Стоимость тепла и горячего водоснабжения в платежках за март для киевлян снижена почти на треть. В среднем одно домохозяйство сэкономит около 500 грн. Благодаря снижению цен на газ начисления за горячую воду для населения за март уменьшены на 29%, а за централизованное отопление – на 32%.
  • В счетах на оплату жилищно-коммунальных услуг за март, которые киевляне получили в апреле, появилась отдельная строка со взносами за обслуживание общедомовых счетчиков тепла и горячей воды. Средний размер взноса составляет около 30 грн/квартал, или 10 грн в месяц.

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По материалам Finance.UA
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