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В мире рекордно вырос сегмент умных часов

В мире рекордно вырос сегмент умных часов

Исследовательская компания Strategy Analytics заявила, что в первом квартале 2020 года мировой рынок умных часов вырос на 20% до почти 14 миллионов экземпляров. Результат достаточно интересен с учетом того, что многие покупатели в этот период уже находились в условиях карантина.

“Удаленная работа и карантинные ограничения, вроде отмены марафонов, массовых мероприятий и запрета посещения парков не привела к тому, что пользователи перестали покупать умные часы. Похоже, наоборот, в домашних условиях пользователи стали внимательнее контролировать уровень своей активности, сожженных калорий и физической нагрузки. Также не стоит забывать функцию отображения вызовов, сообщений и упоминаний – часы на руке позволяет не пропустить важный звонок или сообщение, даже если телефон находится в беззвучном режиме в другой комнате”, – говорится в сообщении.

Лидером сегмента остаются Apple Watch, которые смогли увеличить свою долю с 54,4% до 55,5% (с 6,2 до 7,6 миллиона штук) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Второе место сохранил Samsung, нарастивший продажи с 1,7 до 1,9 миллиона штук. На третьем месте находится производитель утилитарно-спортивных часов Garmin, который показал самый впечатляющий относительный рост продаж в 37,5% с показателем 1,1 миллиона штук. Интересно, что тройка лидеров занимает более двух третей рынка, оставив всем остальным игрокам суммарно всего 22,6%.

По материалам ITC.ua
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