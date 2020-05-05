iPhone 12 получит беспроводную зарядку по NFC

Китайские источники утверждают, что Apple планирует наделить смартфоны iPhone 12 возможностью двусторонней беспроводной зарядки, которая уже есть во флагманских смартфонах Samsung, Huawei и других производителей.

Еще в январе организация NFC Forum объявила о выходе спецификации Wireless Charging Candidate Technical Specification (WLC). Она позволяет организовать беспроводную зарядку устройства с поддержкой NFC мощностью до 1 Вт, при этом используется та же антенна, что и для связи. А впервые о том, что с помощью модуля NFC можно обмениваться энергией между смартфонами и прочими мобильными устройствами, было объявлено еще в 2013 году.

Беспроводная зарядка по NFC внесла ощутимые изменения в дизайн и способ взаимодействия с небольшими носимыми устройствами, которые работают от аккумулятора. С устранением штекеров и кабелей устройства можно сделать более компактными и герметичными.

Перед запуском iPhone 11 известный аналитик Минг-Чи Куо заявил, что Apple не добавила эту функцию в iPhone 11 из-за проблем с энергоэффективностью.