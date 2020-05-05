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iPhone 12 получит беспроводную зарядку по NFC

iPhone 12 получит беспроводную зарядку по NFC

Китайские источники утверждают, что Apple планирует наделить смартфоны iPhone 12 возможностью двусторонней беспроводной зарядки, которая уже есть во флагманских смартфонах Samsung, Huawei и других производителей.

Еще в январе организация NFC Forum объявила о выходе спецификации Wireless Charging Candidate Technical Specification (WLC). Она позволяет организовать беспроводную зарядку устройства с поддержкой NFC мощностью до 1 Вт, при этом используется та же антенна, что и для связи. А впервые о том, что с помощью модуля NFC можно обмениваться энергией между смартфонами и прочими мобильными устройствами, было объявлено еще в 2013 году.

Беспроводная зарядка по NFC внесла ощутимые изменения в дизайн и способ взаимодействия с небольшими носимыми устройствами, которые работают от аккумулятора. С устранением штекеров и кабелей устройства можно сделать более компактными и герметичными.

Перед запуском iPhone 11 известный аналитик Минг-Чи Куо заявил, что Apple не добавила эту функцию в iPhone 11 из-за проблем с энергоэффективностью.

По материалам internetua.com
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