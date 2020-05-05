МВФ и Киев изменили договоренности о новой программе помощи

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Переговоры между МВФ и Киевом теперь направлены не на обеспечение для Украины трехлетней Программы расширенного финансирования (EFF), а на создание условий для запуска программы Stand-by, которая предусматривает меньшие объемы и рассчитана на 18 месяцев.
Об этом 7 мая сообщил в ответ на информационный запрос Укринформа директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс.
“Учитывая беспрецедентную неопределенность вокруг экономических и финансовых перспектив, а также необходимость сосредоточить приоритеты политики на новых сроках защищенности и стабилизации, переговоры были переключены на программу Stand-by, рассчитанную на 18 месяцев”, – отметил представитель Фонда.
Он уточнил, что миссия МВФ сейчас “находится в тесном контакте” с Киевом в виртуальном режиме и “обсуждает политику, которая могла бы быть поддержана программой Stand-by вместо EFF”. Это, по его словам, “обеспечило бы поддержку платежного баланса (Украины – ред.) с целью усиления реакции власти” на последствия пандемии для экономики и здравоохранения.
Как сообщал Укринформ, в декабре прошлого года МВФ достиг договоренности с украинским руководством относительно политики для новой программы расширенного финансирования (EFF) на общую сумму $5,5 млрд. При этом было подчеркнуто, что Украина должна выполнить предварительные условия. Это касалось, в частности, укрепления верховенства права, борьбы с коррупцией, усиления конкурентной среды, открытости рынков, уменьшения роли олигархов, продолжения здравомыслящей фискальной политики с целью обеспечения устойчивого развития в среднесрочной перспективе, а также независимости и финансовой стабильности Центробанка.
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