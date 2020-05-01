Межбанк: торги прошли с пользой для гривны

Как мы и предупреждали в своем утреннем прогнозе – валютный рынок максимально активизировался в четверг. Торги прошли очень динамично и с явной пользой для Нацбанка и для гривны.

Предложение опять превышало спрос и НБУ пришлось быстро забыть о своих недавних заявлениях о ежедневном выкупе “дежурных” $20 млн. Сегодня у регулятора было полно работы и он трижды выходил на межбанк с выкупом доллара. В самом начале – по 26,84 гривен (купил первые $20 млн), затем в середине дня – по 26,80 (купил по разным оценкам от $50 млн до $75 млн), а после обеда – по 26,79 гривен ( приобрел еще по наблюдениям участников торгов еще как минимум $10-15 млн). Чиновникам Нацбанка явно было не скучно, а клиенты-покупатели могли себе позволить существенно и очень успешно торговаться с продавцами. Крупнейшими продавцами были клиенты госбанков (в первую очередь – Ощадбанка), что быстро спровоцировало слухи о массированных продажах валюты НАК “Нафтогаз” и его дочерних структур для дальнейших очередных латаний дыр в бюджете. Мы уверены, что эти слухи обоснованы. Деньги от перечисления прибыли Нацбанка в бюджет уже потрачены чиновниками (они составляли около половины всех доходов бюджета за апрель) и теперь дошла очередь до очередного “раскулачивания” Нафтогаза.

Кроме валюты этой госструктуры активно распродавались на межбанке аграрии и часть других экспортеров – им нужна гривна для финансирования своих текущих затрат, а вот суммы покупок валюты “дочками” иностранных компаний и крупными импортерами – сегодня быстро потонули в объемах предложения. В результате – гривна активно укреплялась в течение дня, а НБУ смог существенно пополнить свои резервы.

Ход торгов:

Весь четверг предложение валюты снова превышало спрос, чем грозило существенным обвалом котировок доллара. К 11:00 доллар с утренних 26,87/26,90 уже просел до 26,81/26,84 гривен. Покупателей было немного и они быстро закрыли свои основные объемы. А затем – стали откровенно играть «на понижение».

НБУ в первый раз вышел на торги и купил $20 млн по 26,84. Этого оказалось мало – доллар продолжил падать, как только Нацбанк ушел с рынка.

К 12 часам котировки просели уже до 26,80/26,825 гривен и регулятор снова появился на торгах с покупкой, но уже по 26,80 гривен. Купил вначале $50 млн, но этого тоже оказалось мало и он простоял на рынке с таким ценником достаточно долго, докупив еще не более $25 млн.

Пока НБУ еще был на торгах – курс как-то держался и дилеры ушли на обед при уровне 26,79/26,815. Но когда регулятор во второй раз покинул рынок – межбанк постепенно опять начал готовиться к проседанию котировок.

НБУ в третий раз появился с интервенцией по выкупу доллара по 26,79 гривен и докупил по мнению участников торгов еще $10-15 млн.

Это окончательно остановило падение доллара на уровне 26,79/26,81 гривен к 16 часам, а завершилась сессия на отметке 26,80/26,82 за счет проведения сделок на мелкие суммы несколькими запоздавшими клиентами.

Главные события 7 мая на межбанке:

Доллар с утренних 26,87/26,90 гривен подешевел до 26,80/26,82 к концу дня; НБУ трижды скупал сегодня валюту. В первый раз — по 26,84 гривен, во второй — по 26,80 и в третий – по 26,79 гривен за доллар. Всего по оценкам участников торгов регулятор выкупил порядка $80-110 млн; Справочный курс Нацбанка на 12:00 зафиксирован на уровне 26,8283 гривен, а официальный на 8 мая составил 26,8185 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 26,79 / 26,81

евро – 28,90 / 28,93

российский рубль – 0,3630 / 0,3635

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,0781 / 1,0783

Курсы валют на Межбанке

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