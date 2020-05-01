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НАБУ подозревает двух человек в растрате 25 миллионов ВостГОК

НАБУ подозревает двух человек в растрате 25 миллионов ВостГОК

Детективы Национального бюро завершили расследование в отношении двух человек по подозрению в растрате 25,4 миллиона гривен государственного предприятия “Восточный горно-обогатительный комбинат”.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Речь идет об экс-заместителе генерального директора по обеспечению производства ГП “ВостГОК” и директоре ООО “Торговый дом “Эко-Сервис”.

Следствие установило, что в период с февраля по май 2015 года экс-руководитель “ВостГОК” заключил с директором “Торговый дом “Эко-Сервис” дополнительные соглашения к договору на закупку минералов (серы) для нужд госпредприятия, которыми незаконно увеличили цены на 31%, а в дальнейшем – на 57%.

При этом стоимость закупки серы росла поэтапно, поскольку в процессе продажи каждый раз задействовали не менее трех компаний-посредниц.

В результате этой схемы государственному предприятию нанесен ущерб на 24,5 млн грн.

На основании материалов, собранных детективами в ходе досудебного расследования, Национальное бюро добилось аннулирования сделок по закупке “ВостГОК” серы по завышенным ценам.

В рамках расследования по ходатайству детективов Национального бюро и прокуроров САП наложен арест и передано в управление АРМА надлежащие одному из подозреваемых корпоративные права общества стоимостью более 11 млн грн.

Расследование в рамках этого уголовного производства детективы НАБУ начали в марте 2018 года.

Осенью 2019 года экс-директору “ВостГОК” и руководителю “Торговый дом “Эко-Сервис” сообщили о подозрении. Поскольку их местонахождение не установлено, подозреваемых объявили в розыск.

По материалам Економічна Правда
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