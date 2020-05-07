Чистая прибыль PayPal в первом квартале уменьшилась более чем в семь раз

Американская платежная система PayPal в первом квартале этого года получила $84 млн чистой прибыли. В прошлом году чистая прибыль компании за аналогичный период составила $667 млн, что в 7,6 раза больше нынешнего показателя. Выручка за первых три месяца года увеличилась с $4,1 млрд до $4,6 млрд.

В первом квартале PayPal обработал платежи на сумму $191 млрд, несмотря на ожидания аналитиков в $195,2 млрд. В прошлом году этот показатель составил $161,5 млрд.

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Общий объем обработанных платежей в прошлом месяце вырос на 22% и составил $68 млрд в годовом выражении. Апрельская выручка без учета колебаний валютных курсов выросла примерно на 20%.

PayPal ожидает роста выручки в следующем квартале на 15%. Капитализация компании с начала года выросла на 18,6% — до $150,5 млрд.