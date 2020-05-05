Потребление электроэнергии снизилось на 11% - "Укрэнерго"

Потребление электроэнергии в Украине в апреле 2020 года снизилось на 11% по сравнению с мартом этого же года и составляет 9028 млн кВт*ч, а по сравнению с апрелем прошлого года – уменьшилось почти на 8%.

Об этом сообщает пресс-служба “Укрэнерго”.

Снижение потребления наблюдается во всех группах потребителей.

По сравнению с апрелем 2019 года наибольший спад потребления показывает:

машиностроительная отрасль (21%);

транспортная отрасль (-17%);

металлургия (13%);

Топливная отрасль и коммунально-бытовой сектор (по -12%).

Население уменьшило потребление электроэнергии всего на 1% по сравнению с апрелем 2019 года.



График: Укрэнерго

Основными факторами снижения потребления в “Укрэнерго” назвали сезонное повышение температуры воздуха и карантинные меры, которые ограничили возможность работы промышленных предприятий, среднего и малого бизнеса и сферы услуг.



График: Укрэнерго



График: Укрэнерго

“Анализ потребления 2019 г. показывает, что тенденция к существенному дальнейшему снижению потребления касается в основном населения и коммунально-бытовой группы потребителей. Остальные секторы экономики снижали или увеличивали свое потребление ситуативно. Поэтому ожидается, что тенденция к снижению потребления всеми категориями будет сохраняться до момента завершения карантина”, – говорится в сообщении.

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