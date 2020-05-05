0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 37 0

Потребление электроэнергии снизилось на 11% - "Укрэнерго"

Потребление электроэнергии снизилось на 11% - "Укрэнерго"

Потребление электроэнергии в Украине в апреле 2020 года снизилось на 11% по сравнению с мартом этого же года и составляет 9028 млн кВт*ч, а по сравнению с апрелем прошлого года – уменьшилось почти на 8%.

Об этом сообщает пресс-служба “Укрэнерго”.

Снижение потребления наблюдается во всех группах потребителей.

По сравнению с апрелем 2019 года наибольший спад потребления показывает:

  • машиностроительная отрасль (21%);
  • транспортная отрасль (-17%);
  • металлургия (13%);
  • Топливная отрасль и коммунально-бытовой сектор (по -12%).

Население уменьшило потребление электроэнергии всего на 1% по сравнению с апрелем 2019 года.


График: Укрэнерго

Основными факторами снижения потребления в “Укрэнерго” назвали сезонное повышение температуры воздуха и карантинные меры, которые ограничили возможность работы промышленных предприятий, среднего и малого бизнеса и сферы услуг.


График: Укрэнерго


График: Укрэнерго

“Анализ потребления 2019 г. показывает, что тенденция к существенному дальнейшему снижению потребления касается в основном населения и коммунально-бытовой группы потребителей. Остальные секторы экономики снижали или увеличивали свое потребление ситуативно. Поэтому ожидается, что тенденция к снижению потребления всеми категориями будет сохраняться до момента завершения карантина”, – говорится в сообщении.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Энергетика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.