Потребление электроэнергии снизилось на 11% - "Укрэнерго"

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Потребление электроэнергии в Украине в апреле 2020 года снизилось на 11% по сравнению с мартом этого же года и составляет 9028 млн кВт*ч, а по сравнению с апрелем прошлого года – уменьшилось почти на 8%.
Об этом сообщает пресс-служба “Укрэнерго”.
Снижение потребления наблюдается во всех группах потребителей.
По сравнению с апрелем 2019 года наибольший спад потребления показывает:
Население уменьшило потребление электроэнергии всего на 1% по сравнению с апрелем 2019 года.
График: Укрэнерго
Основными факторами снижения потребления в “Укрэнерго” назвали сезонное повышение температуры воздуха и карантинные меры, которые ограничили возможность работы промышленных предприятий, среднего и малого бизнеса и сферы услуг.
График: Укрэнерго
График: Укрэнерго
“Анализ потребления 2019 г. показывает, что тенденция к существенному дальнейшему снижению потребления касается в основном населения и коммунально-бытовой группы потребителей. Остальные секторы экономики снижали или увеличивали свое потребление ситуативно. Поэтому ожидается, что тенденция к снижению потребления всеми категориями будет сохраняться до момента завершения карантина”, – говорится в сообщении.
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