В Италии создали вакцину от коронавируса, - Mail Online

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Разработчики вакцины планируют приступить к испытанию на людях нынешней осенью.
В Италии заявили о создании вакцины против коронавируса, позволяющую избежать заражения. Об этом сообщило издание Mail Online.
Как отмечается, эксперимент на мышах оказался успешным: после введения вакцины у мышей выработались антитела, способные противостоять распространению инфекции.
Разработчики вакцины планируют приступить к испытанию на людях нынешней осенью.
Ранее в ВОЗ сообщали, что по всему миру разрабатывают более 100 вакцин от коронавируса.
Напомним, Администрация президента США Дональда Трампа планирует свернуть работу целевой группы по коронавирусу в ближайшие недели.
Белый дом запретил членам своей рабочей группы по коронавирусу COVID-19 давать показания в Конгрессе США. В Палате представителей заявили о намерении заслушать чиновников о борьбе с коронавирусом.
Отметим, американский фармацевтический гигант Pfizer и немецкая биотехнологическая компания BioNTech начали тестирование экспериментальной вакцины против коронавируса на людях в США.
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