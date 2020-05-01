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В Италии создали вакцину от коронавируса, - Mail Online

В Италии создали вакцину от коронавируса, - Mail Online

Разработчики вакцины планируют приступить к испытанию на людях нынешней осенью.

В Италии заявили о создании вакцины против коронавируса, позволяющую избежать заражения. Об этом сообщило издание Mail Online.

Как отмечается, эксперимент на мышах оказался успешным: после введения вакцины у мышей выработались антитела, способные противостоять распространению инфекции.

Разработчики вакцины планируют приступить к испытанию на людях нынешней осенью.

Ранее в ВОЗ сообщали, что по всему миру разрабатывают более 100 вакцин от коронавируса.

Напомним, Администрация президента США Дональда Трампа планирует свернуть работу целевой группы по коронавирусу в ближайшие недели.

Белый дом запретил членам своей рабочей группы по коронавирусу COVID-19 давать показания в Конгрессе США. В Палате представителей заявили о намерении заслушать чиновников о борьбе с коронавирусом.

Отметим, американский фармацевтический гигант Pfizer и немецкая биотехнологическая компания BioNTech начали тестирование экспериментальной вакцины против коронавируса на людях в США.

По материалам РБК-Украина
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