Fitch ухудшил прогнозы по рейтингам некоторых украинских городов

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings вслед за суверенным пересмотрело прогноз по долгосрочным рейтингам дефолта эмитента (РДЭ) Киева, Харькова, Львова, Одессы и Днепра в иностранной и национальной валюте с “позитивного” на “стабильный” и подтвердило РДЭ на уровне “В”.

По мнению аналитиков агентства, существенные изменения в профилях доходов и расходов происходят в секторе региональных финансов, и ситуация, вероятно, ухудшится в ближайшие недели и месяцы на фоне ослабления экономической активности и сохранения или расширения ограничений, вводимых правительством.

Киев. По данным Fitch, его рыночный долг в основном состоит из еврооблигаций на сумму $115,1 млн в форме LPN, выпущенных PBR Kyiv Finance PLC в сентябре 2018 года. Еврооблигации имеют полугодовой купон 7,5% и должны быть погашены четырьмя равными полугодовыми траншами в 2021 и 2022 гг.

Город также имеет обязательства в размере $175,5 млн перед Минфином Украины в результате обмена еврооблигаций Киева на суверенный долг Украины в декабре 2015 года.

Харьков. Агентство указывает, что его чистый скорректированный долг находился на низком уровне в 123 млн грн в 2019 году, поскольку единственной формой долга были внутренние облигации на сумму 500 млн грн, выпущенные во втором полугодии 2019 года со сроком погашения в 2022 году.

В І квартале 2020 года город выпустил еще один транш внутренних облигаций на сумму 250 млн грн. Fitch ожидает, что чистый скорректированный долг у города увеличится более чем до 7 млрд грн, что по-прежнему не оказывает давления на показатели долга Харькова.

Львов. Его чистый скорректированный долг на конец 2019 года был на низком уровне 1,7 млрд грн, включая 740 млн грн прямого долга и 1,2 млрд грн гарантированных обязательств муниципальных компаний. Fitch предполагает, что к концу 2024 года чистый скорректированный долг увеличится до 6,4 млрд грн.

Одесса. Город возобновил заимствования в 2017 году и привлекл среднесрочные кредиты местных банков и кредит с Nefco. Долговый портфель города (1,9 млрд грн на конец 2019 года) был представлен исключительно в местной валюте и имеет фиксированные процентные ставки. Погашение долгов происходит плавно (ежеквартально или раз в полгода), что снижает риск рефинансирования, отмечает Fitch. Окончательный срок погашения задолженности наступает в 2024 году.