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Fitch ухудшил прогнозы по рейтингам некоторых украинских городов

Fitch ухудшил прогнозы по рейтингам некоторых украинских городов

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings вслед за суверенным пересмотрело прогноз по долгосрочным рейтингам дефолта эмитента (РДЭ) Киева, Харькова, Львова, Одессы и Днепра в иностранной и национальной валюте с “позитивного” на “стабильный” и подтвердило РДЭ на уровне “В”.

По мнению аналитиков агентства, существенные изменения в профилях доходов и расходов происходят в секторе региональных финансов, и ситуация, вероятно, ухудшится в ближайшие недели и месяцы на фоне ослабления экономической активности и сохранения или расширения ограничений, вводимых правительством.

Киев. По данным Fitch, его рыночный долг в основном состоит из еврооблигаций на сумму $115,1 млн в форме LPN, выпущенных PBR Kyiv Finance PLC в сентябре 2018 года. Еврооблигации имеют полугодовой купон 7,5% и должны быть погашены четырьмя равными полугодовыми траншами в 2021 и 2022 гг.

Город также имеет обязательства в размере $175,5 млн перед Минфином Украины в результате обмена еврооблигаций Киева на суверенный долг Украины в декабре 2015 года.

Харьков. Агентство указывает, что его чистый скорректированный долг находился на низком уровне в 123 млн грн в 2019 году, поскольку единственной формой долга были внутренние облигации на сумму 500 млн грн, выпущенные во втором полугодии 2019 года со сроком погашения в 2022 году.

В І квартале 2020 года город выпустил еще один транш внутренних облигаций на сумму 250 млн грн. Fitch ожидает, что чистый скорректированный долг у города увеличится более чем до 7 млрд грн, что по-прежнему не оказывает давления на показатели долга Харькова.

Львов. Его чистый скорректированный долг на конец 2019 года был на низком уровне 1,7 млрд грн, включая 740 млн грн прямого долга и 1,2 млрд грн гарантированных обязательств муниципальных компаний. Fitch предполагает, что к концу 2024 года чистый скорректированный долг увеличится до 6,4 млрд грн.

Одесса. Город возобновил заимствования в 2017 году и привлекл среднесрочные кредиты местных банков и кредит с Nefco. Долговый портфель города (1,9 млрд грн на конец 2019 года) был представлен исключительно в местной валюте и имеет фиксированные процентные ставки. Погашение долгов происходит плавно (ежеквартально или раз в полгода), что снижает риск рефинансирования, отмечает Fitch. Окончательный срок погашения задолженности наступает в 2024 году.

По материалам УБР
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