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Кабмин урезал дивиденды аэропортов "Борисполь" и "Львов"

Кабмин урезал дивиденды аэропортов "Борисполь" и "Львов"

Кабинет министров Украины снизил дивиденды для государственных предприятий “Международный аэропорт “Борисполь” (Киев) и “Международный аэропорт “Львов” имени Данилы Галицкого” с 90% до 30%.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

“Снижена до 30% часть чистого дохода, которая отчисляется аэропортами “Борисполь” и “Львов” в госбюджет. Ранее вычету подлежало 90% дохода”, — написал министр.

Кроме этого, на заседании Кабинета министров Криклий заявил, что согласно решению правительства, Мининфраструктуры проработает вопрос строительства нового аэропорта в Мукачево (Закарпатская обл.).

“С целью развития авиационной инфраструктуры в Закарпатской области и с возможностью строительства нового аэропорта “Мукачево” прошу поручить Министерству инфраструктуры обработать вопрос реализации проекта с проектировки и строительства аэропорта, а также совместно с Минфином и Минэкономики подготовить целевую программу развития аэропортов на период до 2023 года в части проектирования и строительства аэропорта “Мукачево”, — сказал министр.

По материалам Дело
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