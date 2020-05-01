Счетная палата выявила бюджетных нарушений почти на 50 миллиардов

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Счетная палата, которая недавно создала ресурс по проверке расходов на борьбу с коронавирусом, в 2019 году проверила 602 объекта и нашла нарушений почти на 50 млрд грн.
Об этом рассказал глава Счетной палаты Валерий Пацкан.
“За прошлый год мы проверили 602 объекта. Объем проверенных средств во время аудитов – более 763 млрд грн. Начиная с 2010 года – это наибольший показатель. Мы подготовили и утвердили 77 отчетов. Сумма нарушений, которую установили наши аудиторы в 2019 году, в 2,9 раза превышает ту, которая была обнаружена в 2018 году. Если в 2018 году мы установили нарушений на 17 млрд грн, то в 2019-м – на 49,76 млрд грн”, – заявил Пацкан.
Он перечислил виды нарушений:
Кроме того, по результатам проведенных в течение года контрольных мероприятий установлены недостатки, а также недопоступления в госбюджет на общую сумму почти 38,8 млрд грн.
Глава Счетной палаты отметил, что объем проверенных средств на одного аудитора наибольший за 10 лет и составляет почти 2,6 млрд грн.
“По сравнению с 2018 годом один аудитор за прошлый год проверил в 2,4 раза больше средств. Нагрузка на наших аудиторов выросла. Значительно улучшилось и качество аудитов. Ведь главная наша цель – чтобы средства государственного бюджета шли на четко определенные цели и использовались эффективно”, – отметил Пацкан.
Он добавил, что Счетная палата не только выявляет, но и указывает на причины неэффективного использования средств. По его словам, подтверждением этого является рост показателя выполнения рекомендаций Счетной палаты.
“Из рекомендаций, данных Счетной палатой в 2018 и 2019 годах по результатам аудитов, до конца 2019 года полностью или частично выполнено 75,6%. Предыдущий показатель был на уровне 62%. И наша задача – добиться полноценного выполнения всех рекомендаций Счетной палаты”, – подчеркнул он.
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