Межбанк: НБУ удержал курс от дальнейшего падения

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Как мы и предупреждали в своем утреннем прогнозе – валютный рынок активизировался в среду. Причин было несколько:
1)Рост операций крупных и средних клиентов после завершения отчетного периода и предстоящих скоро новых трехдневных выходных. Компаниям надо финансировать свои хозяйственные затраты, выплаты зарплат. Наблюдается дефицит гривны, что заставляет часть клиентов активнее продавать валюту на межбанке;
2) Сегодня день расчетов по вчерашнему аукциону Минфина по ОВГЗ и часть покупателей продавали валюту под такие операции в гривне;
3) Пока покупки валюты “дочками” иностранных компаний под репатриацию дивидендов – “тонут” в общем потоке сделок на межбанке, что не сильно отражается на курсе;
4) После вчерашней паузы – Нацбанк сегодня дважды выходил на торги со скупкой доллара. В первый раз – в пределах 26,935 гривен за доллар, во второй – по 26,88. Всего купил по нашим наблюдениям порядка $65-70 млн, что удержало курс от дальнейшего падения.
Основная часть факторов сегодня сработала на укрепление позиций гривны, что и отразилось в проседании курса за среду с 26,945/26,98 гривен до 26,87/26,90.
Ход торгов:
Весь день предложение превышало спрос, чем умело пользовался НБУ и немногочисленные крупные покупатели. К 11:00 доллар с утренних 26,945/26,98 чуть вырос до 26,96/26,985 гривен и это был пик котировок американской валюты. Но покупатели быстро закрыли свои основные объемы и стали играть “на понижение”. К 12:00 доллар просел до 26,92/26,945 гривен, а к обеду – и вовсе до 26,88/26,9050.
Явно “напрашивался” выход регулятора и он не заставил себя особо долго ждать. В первый раз он быстро купил $20 млн в пределах 26,935 гривен, а затем через некоторое время вышел и во второй раз с покупкой $45-50 млн по 26,88 гривен. Такие скупки валюты постепенно выровняли спрос и предложение на уровне 26,88/26,905 к 14:00 и в дальнейшем на отметке 26,87/26,90 гривен за доллар уже до самого завершения сессии
Главные события 6 мая на межбанке:
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 26,87 / 26,90
евро – 29,05 / 29,08
российский рубль – 0,3601 / 0,3607
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,0799/ 1,0801
Курсы валют на Межбанке
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