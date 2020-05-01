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Ford раскрыл детали спортивного миникара Puma ST

Ford раскрыл детали спортивного миникара Puma ST

В компании сейчас готовятся представить компактный автомобиль Ford Puma ST. Первые тизеры модели уже просочились в Сеть.

Будущий хетчбэк с повышенным клиренсом показали в видео, где можно заметить более агрессивный внешний вид в сравнении с другими версиями Puma. В конструкции передней части появились большие воздухозаборники и расширители крыльев. Есть вероятность, что спортивная модификация тоже будет иметь похожие изменения. В задней части кроссовера появится спойлер большего размера, а также для Ford Puma ST предложат новые диски.

На видео также можно заметить краткие фрагменты интерьера, где появились более спортивные кресла Recaro с вышивкой ST, а на руле соответственная выштамповка.

Планируется, что Ford Puma ST получит трехцилиндровый турбированный 1,5-литровый мотор с отдачей 200 л.с. и 290 Нм крутящего момента. Разгонная динамика малыша приравнивается к 6,5 секундам до первых 100 км/час. Максимально спортивный хетчбэк будет разгоняться до 233 км/час. Планируется, что в Европе новинка будет стоить в районе 28 тысяч евро, а появится она уже совсем скоро.

По материалам autonews.ua
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