Ford раскрыл детали спортивного миникара Puma ST

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В компании сейчас готовятся представить компактный автомобиль Ford Puma ST. Первые тизеры модели уже просочились в Сеть.
Будущий хетчбэк с повышенным клиренсом показали в видео, где можно заметить более агрессивный внешний вид в сравнении с другими версиями Puma. В конструкции передней части появились большие воздухозаборники и расширители крыльев. Есть вероятность, что спортивная модификация тоже будет иметь похожие изменения. В задней части кроссовера появится спойлер большего размера, а также для Ford Puma ST предложат новые диски.
На видео также можно заметить краткие фрагменты интерьера, где появились более спортивные кресла Recaro с вышивкой ST, а на руле соответственная выштамповка.
Планируется, что Ford Puma ST получит трехцилиндровый турбированный 1,5-литровый мотор с отдачей 200 л.с. и 290 Нм крутящего момента. Разгонная динамика малыша приравнивается к 6,5 секундам до первых 100 км/час. Максимально спортивный хетчбэк будет разгоняться до 233 км/час. Планируется, что в Европе новинка будет стоить в районе 28 тысяч евро, а появится она уже совсем скоро.
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