СНБО просит Кабмин увеличить резерв продовольствия

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) обратился к Кабинету Министров с просьбой обеспечить дополнительные накопления продовольствия в системе госрезерва.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Как отметили в СНБО, вопрос продовольственной безопасности в условиях коронавируса является приоритетным для Украины и находится на контроле Президента.

“Реализуя задачи Президента Украины секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов направил премьер-министру Украины Денису Шмыгалю письмо с просьбой поручить Министерству развития экономики и сельского хозяйства вместе с соответствующими государственными органами проработать вопрос о целесообразности пересмотра номенклатуры продовольственной группы товаров и, при необходимости, увеличение перечней товарных групп и объемов их накопления в системе госрезерва”, – говорится в сообщении.