SpaceX испытала двигатель Raptor огнем (видео)

Полномасштабный прототип корабля SpaceX Starship успешно прошел испытание двигателя. Тест проходил в течение 4 секунд. Примерно через 90 минут после испытания основатель SpaceX Илон Маск подтвердил, что тест прошел успешно, заявив: “Starship SN4 прошел испытание огнем“.

Тест состоялся во вторник вечером по местному времени в Техасе (в среду в 04:57 по Киеву), после успешного испытания на герметичность прототипа 26 апреля. Инженеры теперь просматривают данные, прежде чем проводить еще один статический огневой тест или небольшой “прыжок“. В конечном итоге, если этот аппарат выдержит дополнительные испытания, он может сделать 150-метровый полет.

Это испытание также состоялось менее чем через неделю после того, как NASA заключило с SpaceX контракт на 135 миллионов долларов на разработку Starship в качестве “лунного корабля“ – транспортного средства для перевозки грузов и экипажа с лунной орбиты на поверхность и обратно. Хотя Starship является самым амбициозным из трех кораблей, которые NASA рассматривает в рамках своей программы Artemis, он также является единственным, активно тестирующимся полномасштабным прототипом.



Ракета на площадке в Техасе не является полной конфигурацией Starship, не имеет носового конуса, закрылков и других функций, необходимых для полета. Тем не менее, он включает в себя основную часть транспортного средства, в том числе резервуар с жидким метаном и жидким кислородом. Эти компоненты являются наиболее сложными частями ракеты для контроля, и их испытание статическим огнем является финальным испытанием.

В рамках своего быстрого итеративного процесса проектирования SpaceX уже собрала SN5, следующий прототип Starship. Он вполне может летать выше, чем SN4, предоставляя инженерам SpaceX все больше данных.