Угадайте кредитную карту - игра от Finance.ua

Разбираться в финансах очень важно, ведь хочешь не хочешь, а дело с деньгами имеем едва ли не каждый день. Но вместо наличных украинцы все больше пользуются кредитными картами.

Почему бы не проверить свою осведомленность в кредитных картах, а заодно и интересно провести время? Это возможно. И поможет в этом игра от Finance.ua.

Попробуйте отгадать кредитки различных банков по их описанию и условия. Кажется, это совсем easy, но так только на первый взгляд! 😉

Такая игра станет полезной и для тех, кто хочет выбрать себе новую кредитную карту, или просто быть с кредитками на «ты».