0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 106 0

Угадайте кредитную карту - игра от Finance.ua

Угадайте кредитную карту - игра от Finance.ua

Разбираться в финансах очень важно, ведь хочешь не хочешь, а дело с деньгами имеем едва ли не каждый день. Но вместо наличных украинцы все больше пользуются кредитными картами.

Почему бы не проверить свою осведомленность в кредитных картах, а заодно и интересно провести время? Это возможно. И поможет в этом игра от Finance.ua.

Попробуйте отгадать кредитки различных банков по их описанию и условия. Кажется, это совсем easy, но так только на первый взгляд! 😉

Такая игра станет полезной и для тех, кто хочет выбрать себе новую кредитную карту, или просто быть с кредитками на «ты».

Попробовать игру – Угадай кредитку 💳

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.