Угадайте кредитную карту - игра от Finance.ua

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Разбираться в финансах очень важно, ведь хочешь не хочешь, а дело с деньгами имеем едва ли не каждый день. Но вместо наличных украинцы все больше пользуются кредитными картами.
Почему бы не проверить свою осведомленность в кредитных картах, а заодно и интересно провести время? Это возможно. И поможет в этом игра от Finance.ua.
Попробуйте отгадать кредитки различных банков по их описанию и условия. Кажется, это совсем easy, но так только на первый взгляд! 😉
Такая игра станет полезной и для тех, кто хочет выбрать себе новую кредитную карту, или просто быть с кредитками на «ты».
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