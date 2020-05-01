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Компания Ахметова запускает заводы в Италии

Компания Ахметова запускает заводы в Италии

Итальянские заводы Группы «Метинвест» Ferriera Valsider и Metinvest Trametal возобновили работу после приостановки работы 23 марта на карантин из-за коронавирусной инфекции.

Об этом сообщили в компании SCM, куда входит «Метинвест».

«Итальянские заводы Группы Метинвест Ferriera Valsider и Metinvest Trametal работают в штатном режиме. Заводы возобновили свою работу в связи с окончанием срока действия постановления правительства Италии, которое, в частности, приостановило работу металлургических предприятий страны из-за пандемии коронавируса», – говорится в сообщении.

Отмечается, что мощности Ferriera Valsider запущены с 30 апреля, а Metinvest Trametal – с 12 апреля. Наличие на складах предприятий полуфабрикатов позволит быстро восстановить нормальный темп работы при наличии спроса на металлопродукцию. Ожидаемый объем производства на Ferriera Valsider в мае составит 32 тыс. тонн проката, на Metinvest Trametal – 40 тыс. тонн.

Как сообщалось, 23 марта Группа «Метинвест» приостановила работу двух своих перекатных предприятий в Италии. Такое решение было принято в связи с пандемией вируса COVID-19 и выполнением требований правительства Италии о прекращении работы металлургических предприятий страны.

«Метинвест» – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. В структуру группы входят добывающие и металлургические предприятия в Украине, Европе и США, а также сеть продаж во всех ключевых регионах мира.

В Украине предприятия «Метинвеста» расположены преимущественно в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях.

По материалам УКРИНФОРМ
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