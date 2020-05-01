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Предприниматели отныне смогут получить финансовую помощь на детей (инфографика)

Предприниматели отныне смогут получить финансовую помощь на детей (инфографика)

Правительство с сегодняшнего дня начало программу поддержки бизнеса на детей до 10 лет.

Об этом на заседании правительства рассказала министр социальной политики Марина Лазебная.

“Правительство с сегодняшнего дня начинает реализацию социальной программы, которая касается представителей малого и среднего бизнеса. Речь идет о поддержке в условиях карантина, поддержке семей малых предпринимателей, которые воспитывают детей. Предприниматели, которые работают на упрощенной системе налогообложения и относятся до 1-й или 2-й группы плательщиков единого налога, могут воспользоваться возможностью получить финансовую помощь на каждого ребенка в возрасте до 10 лет”, – сказала Лазебная.

Претендовать на доплаты могут ФЛП, у которых нет задолженности по уплате единого социального взноса в течение года.

Размер помощи:

  • ФЛП, у которых есть ребенок до 6 лет, будут получать 1779 грн;
  • у кого ребенок от 6 до 10 лет – 2218 гривен.

Как оформить пособие:

  • по почте.

Перечень необходимых документов:

  • заявление, содержащее персональные данные заявителя, данные о детях и данные для перечисления средств;
  • сканированная копия свидетельства о рождении ребенка (детей);
  • сканированная копия справки из ПФУ об уплате ЕСВ (форма ОК-7);
  • сканированная копия документа, удостоверяющего проживание на территории Украины (для иностранцев);
  • сканированная копия решения районного, районного в г. Киеве и Севастополе госадминистраций, исполнительного органа городского, районного в городе (в случае создания) совета, сельского, поселкового совета объединенной территориальной общины или суда об установлении опеки (в случае осуществления опеки над ребенком).

Пособие будет выплачиваться на время карантина и в течение одного месяца после его отмены.

Справка Finance.ua:

  • В приложении “Дія” упрощена регистрация ФЛП онлайн.

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По материалам Finance.UA
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