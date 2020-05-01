Как будут работать банки в выходные

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
НБУ обнародовал работу банков в выходные дни. У банков будет не два, а три выходных.
Выходные. С 9 по 11 мая включительно, то есть с субботы по понедельник.
В соответствии с календарем, который ранее утвердил Национальный банк Украины, в 2020 году банки работают согласно общему графику праздничных и выходных дней в стране.
8 мая в Украине – День памяти и примирения, а 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
С 1 июня меняются условия установки газоиспользующего оборудования в домахВчера, 12:00 - 50285 11
Александр Лактионов: Европа выбирает метан, Мариуполь и Львов – дизель. Что выберут Киев и Николаев?Вчера, 10:33 - 1552 5
Коболев назвал свою урезанную зарплату за апрельВчера, 17:41 - 1407 5
Как будут работать магазины с 11 мая: Минздрав опубликовал документВчера, 16:01 - 3105 5
Водителям усложнили процедуру отмены штрафовВчера, 21:01 - 3528 4
С 1 июня меняются условия установки газоиспользующего оборудования в домахВчера, 12:00 - 50285 11
Водителям усложнили процедуру отмены штрафовВчера, 21:01 - 3528 4
Как будут работать магазины с 11 мая: Минздрав опубликовал документВчера, 16:01 - 3105 5
Межбанк: НБУ удержал курс от дальнейшего паденияВчера, 18:10 - 2233
Курс наличного доллараВчера, 12:40 - 2100
Китай успешно запустил пилотируемый космический корабль (фото, видео)Вчера, 14:10 - 422 1
Ученые заявили о прорыве в лечении COVID-19: никаких препаратовВчера, 10:13 - 1055
Ученые обнаружили связь смертности от коронавируса с дефицитом витамина DПозавчера, 10:10 - 1340 3
В Украине разрабатывают инновационный электрогрузовик (фото)01.05.2020, 15:10 - 1526 1
Корпорация "Богдан" создала автомобиль для борьбы с COVID-19 (фото)28.04.2020, 14:10 - 2132 4