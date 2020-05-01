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Как будут работать банки в выходные

Как будут работать банки в выходные

НБУ обнародовал работу банков в выходные дни. У банков будет не два, а три выходных.

Выходные. С 9 по 11 мая включительно, то есть с субботы по понедельник.

В соответствии с календарем, который ранее утвердил Национальный банк Украины, в 2020 году банки работают согласно общему графику праздничных и выходных дней в стране.

8 мая в Украине – День памяти и примирения, а 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

По материалам Finance.UA
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