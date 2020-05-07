Технология NFC позволит заряжать небольшие гаджеты

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Организация NFC Forum объявила о принятии спецификации Wireless Charging Specification (WLC), которая описывает беспроводную передачу энергии между различными устройствами.
Напомним, что NFC, или Near Field Communication, — это технология беспроводной передачи данных небольшого радиуса действия. Она, к примеру, применяется в системах бесконтактных платежей.
Спецификация WLC предусматривает, что одна и та же антенна будет использоваться и для обмена данными, и для передачи энергии. Мощность при этом составит до одного ватта.
Новая технология позволит при помощи смартфона или другого устройства с поддержкой NFC восполнять запас энергии небольших гаджетов. Это могут быть, скажем, «умные» наручные часы, фитнес-трекеры или полностью беспроводные наушники погружного типа.
Кроме того, как ожидается, новое техническое решение будет востребовано на быстрорастущем рынке Интернета вещей (IoT).
Поддержка WLC в небольших устройствах позволит полностью избавить их от проводов, а следовательно, от всех разъёмов. Это упростит конструкцию и улучшит эксплуатационные характеристики.
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