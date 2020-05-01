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Зеленский подписал закон о доступе украинцев к кадастрам

Зеленский подписал закон о доступе украинцев к кадастрам

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект Кабинета министров №2370 “О национальной инфраструктуре геопространственных данных”.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

«Введение земельного рынка требует прозрачности. В Украине один из самых современных геокадастров. И так и должно быть в стране, которая называет себя житницей Европы. Прозрачность и открытость – это путь к преодолению коррупции и защите крестьян и фермеров от рейдерства и махинаций», – подчеркнул Владимир Зеленский.

Что предусматривается законом:

  • закон устанавливает правовые основы для создания, функционирования и развития национальной инфраструктуры геопространственных данных – геокадастра;
  • позволит сформировать современную систему доступа граждан ко всем видам географической информации;
  • открывает для украинцев доступ в сети Интернет к геопространственным данным и метаданным, создаваемым в публичном секторе и предприятиями-монополистами.

Этот закон также вносит изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях с целью введения ответственности за нарушение законодательства о национальной инфраструктуре геопространственных данных.

Справка Finance.ua:

  • 13 апреля Верховная Рада Украины на внеочередном заседании приняла в целом проект закона №2370 о национальной инфраструктуре геопространственных данных.
  • Как ранее сообщал председатель Госгеокадастра Денис Башлык, пилотный проект национальной инфраструктуры геопространственных данных могут запустить в этом году. Система сможет объединить в себе сразу несколько реестров с геопространственными данными.

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По материалам Finance.UA
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