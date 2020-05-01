Зеленский подписал закон о доступе украинцев к кадастрам

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект Кабинета министров №2370 “О национальной инфраструктуре геопространственных данных”.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
«Введение земельного рынка требует прозрачности. В Украине один из самых современных геокадастров. И так и должно быть в стране, которая называет себя житницей Европы. Прозрачность и открытость – это путь к преодолению коррупции и защите крестьян и фермеров от рейдерства и махинаций», – подчеркнул Владимир Зеленский.
Что предусматривается законом:
Этот закон также вносит изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях с целью введения ответственности за нарушение законодательства о национальной инфраструктуре геопространственных данных.
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