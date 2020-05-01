Вернуть деньги за отдых: новая схема мошенников

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В интернете растет количество “помощников”, которые за процент от стоимости обещают спасти деньги, потраченные на отдых, который отменили из-за карантина. Конечно, за добросердечных турагентов выдают себя мошенники, решившие заработать на чужих неприятностях.
“Чтобы было правдоподобнее, предлагают: мы вам вернем, не сто процентов, а девяносто пять. Но вы нам авансом за наши услуги заплатите вот столько-то. Как только вы связываетесь, и у вас просят предоплату – это мошенничество”, – рассказывает эксперт по кибербезопасности Александр Карпов.
Еще зимой Сергей Нижельский купил дорогую путевку в Египет. Должен был лететь в начале апреля, но не сложилось.
“Я уже было попрощался с деньгами, но где-то на вторую неделю изоляции мне позвонили, и предложили за 20% вернуть полную стоимость путевки. Ребята знали и дату, и время вылета, то есть все детали нашего отдыха. Ну и я согласился”, – рассказывает жертва мошенников.
Обошлась такая услуга Сергею в пять тысяч гривен. За эту кругленькую сумму мужчине обещали вернуть потраченные на отдых кровные всего за три дня. Впрочем, деньги не вернули даже за неделю.
“Я им перезвонил, и конечно же телефоны были вне зоны. Начал штормить потом туроператора, а они об этом не знают, в общем, ни сном, ни духом. Короче, понял что это попросту развод. Когда в интернете наткнулся на таких же, как и я, понял что они попались на такую же уловку”, – говорит Сергей.
На практике средства действительно можно вернуть, впрочем, длится такая процедура как минимум от одного до трех месяцев. Да еще и туроператор отказывается до последнего.
“Денежные средства не возвращают. То есть денежные средства в личном кабинете у каждого турагента висят, они никуда не уходят, никто их не забирает. Операторы в связи со сложившейся ситуацией – карантинными условиями – переносят туры на более поздние даты вылета”, – объясняет владелица турфирмы.
Поэтому, если вдруг вам быстро предлагают спасти деньги, отданные за сорванный отдых, будьте уверены, что это мошенники.
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