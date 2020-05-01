АМКУ откроет дело против "Эпицентра" и "Новой линии"

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Антимонопольный комитет после получения копий протоколов Нацполиции по факту торговли запрещенными товарами в период действия карантинных мероприятий в сетях “Эпицентр” и “Новая линия” (принадлежащих Герегам) откроет против них дело.
Об этом ЭП сообщил глава Киевского областного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий.
“Возмущение граждан по поводу работы некоторых сетей во время карантина естественно. Мы все хотим справедливости. А с точки зрения антимонопольного законодательства работа “Эпицентра” и “Новой линии” во время карантина является получением неправомерного преимущества над конкурентами”, – подчеркнул он.
“Несоблюдение вышеуказанными сетями общенациональных ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения на территории Украины COVID-19, могли поставить эти магазины в более выгодное положение относительно других субъектов хозяйствования, которые осуществляют подобное торговое и бытовое обслуживание населения, но придерживались условий карантина”, – пояснил Хмельницкий.
В АМКУ добавили, что Нацполиция составила протоколы по ст. 44-3 КоАП, которые зафиксировали факты торговли запрещенными товарами в период действия карантинных мероприятий в указанных сетях.
“В ближайшие дни ждем копии протоколов на нарушителей от Национальной полиции. После их получения открываем дело.
В случае, если исследования Киевского ТО АМКУ подтвердит факты нарушения конкурентного законодательства компаниями “Эпицентр”, “Новая линия” или любыми другими нарушителями, на них будет наложен штраф в размере до 5% от дохода за 2019 год”, – заявил Хмельницкий.
По его словам, подобная ситуация зафиксирована и с отдельными известными киевскими ресторанами.
“Собираем материалы и взвешиваем возможности правоприменения. И проверим любые другие компании, если будем иметь основания считать, что они совершили аналогичные нарушения”, – добавили в АМКУ.
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