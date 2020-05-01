Windrose запустит ежедневные рейсы из Львова в Киев

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Украинская авиакомпания Windrose с 20 мая запускает рейсы из Львова в Киев.
Об этом сообщила пресс-служба компании на официальной странице в FACEBOOK.
График. Рейсы из Львова в аэропорт «Борисполь» будут выполняться ежедневно:
Цена: стоимость билета в одну сторону стартует от 631 грн. Тариф учитывает багаж весом до 23 кг и ручную кладь весом до 7 кг.
Авиабилеты можно приобрести на сайте авиакомпании.
Рейсы Windrose по состоянию на 06.05.2020
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