Windrose запустит ежедневные рейсы из Львова в Киев

Украинская авиакомпания Windrose с 20 мая запускает рейсы из Львова в Киев.

Об этом сообщила пресс-служба компании на официальной странице в FACEBOOK.

График. Рейсы из Львова в аэропорт «Борисполь» будут выполняться ежедневно:

до конца мая: из Львова в 16:55; из Киева в 10:00.

с 1 июня: из Львова в 12:15 и 16:55; из Киева в 10:00,14:35 и 20:30.

Цена: стоимость билета в одну сторону стартует от 631 грн. Тариф учитывает багаж весом до 23 кг и ручную кладь весом до 7 кг.

Авиабилеты можно приобрести на сайте авиакомпании.



Рейсы Windrose по состоянию на 06.05.2020

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