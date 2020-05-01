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«Богдан» выиграл у Škoda тендер на поставку троллейбусов

«Богдан» выиграл у &#352;koda тендер на поставку троллейбусов

Корпорация “Богдан” в консорциуме с чешской компанией TRAM FOR ENVI s.r.o. выиграла тендер на поставку 6 троллейбусов с автономным ходом для транспортной компании г. Иглава, Чехия.

Чешско-украинский консорциум предложил троллейбусы за 71,4 млн чешских крон, или 11,9 млн крон за один троллейбус при ориентировочной сумме закупки 82,74 млн крон, сообщили на портале электронных закупок Чехии.

Кроме “Богдана”, в тендере участвовала Škoda Electric. Компания предложила цену 82,17 млн ​​крон, или 13,695 млн крон за троллейбус.

Одним из требований поставки “Богданов” стала адаптация троллейбусов на основе “Богдан Т701” к потребностям чешского рынка, в частности электрооборудование к ним должно быть поставлено чешской компанией Cegelec.

Пресс-секретарь корпорации “Богдан” Сергей Красуля подтвердил информацию о победе компании в тендере. Подробности договора пока не разглашаются.

Низкопольный 12-метровый троллейбус “Богдан Т701” выпускается на заводе в Луцке с 2010 года. Его создали ориентированным на европейский рынок. По информации корпорации, сегодня троллейбусы “Богдан” – единственные из произведенных в Украине, сертифицированные в ЕС.

С Cegelec “Богдан” сотрудничает не впервые – около 10 лет назад корпорация представляла совместный троллейбус мэрии чешской Остравы.

По материалам Газета по-Украински
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