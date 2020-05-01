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Цена нефти в Украине за месяц упала на треть

Цена нефти в Украине за месяц упала на треть

Фактическая цена реализации нефти, конденсата за апрель 2020 года в Украине составляла 3959,80 грн/тонна.

Об этом сообщает Директорат промышленной политики и стимулирования развития регионов Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Таким образом, по сравнению с мартом 2020 года цена нефти упала на 33% (с 5912,80 грн/тонна).

Напомним, заместитель главы Национального банка Дмитрий Сологуб заявил, что падение мировых цен на энергоносители приведет к тому, что Украина сэкономит за год около 5-6 млрд долларов. Как отметил Сологуб, энергоносители составляют около 20% в украинском импорте, в прошлом году это было 12 млрд долларов.

Всемирный банк понизил прогноз цен на нефть до 35 долларов за баррель в 2020 году и до 42 долларов в 2021 году.

По материалам РБК-Украина
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