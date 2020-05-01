Межбанк: спрос на валюту сыграет против гривны

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Среда продолжит постепенно увеличивать объемы операций на валютном рынке. Статистика торгов по нашим расчетам составит до $280 млн при совершении до 540-640 сделок. Дело в том, что наступает активная фаза операций “дочек” нерезидентов по покупке валюты под репатриацию дивидендов, и вчера для чиновников Минфина прошел достаточно удачно аукцион по продаже ОВГЗ (продали трехмесячных облигаций на 10 млрд гривен).
И хотя там основными игроками выступили госбанки, по нашей информации иностранцы тоже приняли в нем участие. Особых продаж валюты под сегодняшние расчеты за ОВГЗ от них ожидать не стоит, но некоторый объемы валюты уже выходили со вчерашнего дня и продолжатся и сегодня.
Но основную погоду на торгах в среду будут делать ситуативные задачи крупных игроков и Нацбанк. Вчера регулятор не выходил на торги и при удобном случае – он был бы не против сегодня это сделать хотя бы в пределах дежурных $20 млн. А вот с поведением крупных игроков стало сложнее. Цены на нефть начали расти и часть наших импортеров энергоносителей может активизировать свои валютные проплаты, опасаясь дальнейшего роста цен. Это добавит спроса на валюту на межбанке и в сочетании с покупками “дочек” нерезидентов под вывод дивидендов – сыграет против гривны. А у крупных экспортеров еще есть гривна от возмещений НДС в конце апреля и поэтому дешево валюту они продавать не захотят, а пока будут тратить имеющуюся у них гривну. Это тоже работает против нацвалюты на межбанке.
По нашим прогнозам коридор по доллару 6 мая на межбанке будет находиться в пределах 26,90-27,15 гривен.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 26,94 / 26,96
евро – 29,29 / 29,32
российский рубль – 0,3647 / 0,3652
Курсы валют на Межбанке
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