В Tinder появится функция видеочатов

Разработчики Tinder собираются добавить видеочаты в приложение в конце этого года. Match Group, материнская компания бренда, объявила об этой функции в своем отчете о доходах.

Match Group заявила, что она ускоряет разработку создания «индивидуальных видеочатов» в Tinder. Компания не раскрыла подробностей, но добавила, что видеозвонки будут впервые введены для пользователей в “конце второго квартала”.

В отчете Match Group также говорится о повышении активности пользователей во время пандемии, в частности о том, что женщины-пользователи в возрасте до 30 лет увеличили свое среднесуточное потребление на 37% в апреле по сравнению с последней неделей февраля. Среднее число ежедневных сообщений, отправленных во всех продуктах компании, в том числе Hinge, Match.com и OkCupid, в апреле было на 27% выше, чем в последнюю неделю февраля, и для пользователей в возрасте до 30 лет выросло на 35%. Компания также отметила, что в феврале количество платных подписчиков уменьшилось, но в апреле показатели снова выросли.