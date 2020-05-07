В Tinder появится функция видеочатов

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Разработчики Tinder собираются добавить видеочаты в приложение в конце этого года. Match Group, материнская компания бренда, объявила об этой функции в своем отчете о доходах.
Match Group заявила, что она ускоряет разработку создания «индивидуальных видеочатов» в Tinder. Компания не раскрыла подробностей, но добавила, что видеозвонки будут впервые введены для пользователей в “конце второго квартала”.
В отчете Match Group также говорится о повышении активности пользователей во время пандемии, в частности о том, что женщины-пользователи в возрасте до 30 лет увеличили свое среднесуточное потребление на 37% в апреле по сравнению с последней неделей февраля. Среднее число ежедневных сообщений, отправленных во всех продуктах компании, в том числе Hinge, Match.com и OkCupid, в апреле было на 27% выше, чем в последнюю неделю февраля, и для пользователей в возрасте до 30 лет выросло на 35%. Компания также отметила, что в феврале количество платных подписчиков уменьшилось, но в апреле показатели снова выросли.
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