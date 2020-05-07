0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 1 0

В Tinder появится функция видеочатов

В Tinder появится функция видеочатов

Разработчики Tinder собираются добавить видеочаты в приложение в конце этого года. Match Group, материнская компания бренда, объявила об этой функции в своем отчете о доходах.

Match Group заявила, что она ускоряет разработку создания «индивидуальных видеочатов» в Tinder. Компания не раскрыла подробностей, но добавила, что видеозвонки будут впервые введены для пользователей в “конце второго квартала”.

В отчете Match Group также говорится о повышении активности пользователей во время пандемии, в частности о том, что женщины-пользователи в возрасте до 30 лет увеличили свое среднесуточное потребление на 37% в апреле по сравнению с последней неделей февраля. Среднее число ежедневных сообщений, отправленных во всех продуктах компании, в том числе Hinge, Match.com и OkCupid, в апреле было на 27% выше, чем в последнюю неделю февраля, и для пользователей в возрасте до 30 лет выросло на 35%. Компания также отметила, что в феврале количество платных подписчиков уменьшилось, но в апреле показатели снова выросли.

По материалам ITsider.
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.