Tesla будет производить собственные аккумуляторы

Компания Илона Маска заключила соглашение на поставку специального оборудования для производства собственных батарей на все 4 фабрики, где собираются электромобили Tesla – в Фримонте, Неваде, Берлине и Шанхае.

Все больше признаков того, что батареи Tesla будут гибридными, чего в мире еще никто не делал. Это позволит примерно на 25% увеличить запас хода автомобиля, сообщает Electrek.

Команда канадского ученого Джеффа Дана из Университета Далхаузи с 2016 года сотрудничает с Илоном Маском и финансируется Tesla. Став частью специального научно-исследовательского подразделения, они уже разработали и запатентовали несколько инноваций в области аккумуляторов.

Теперь они рассказали о своей новой идее – новом типе батареи, состоящем как из долговечных литий-ионных, так и из энергетически плотных литий-металлических элементов. На практике это означает, что если литий-ионный аккумулятор предлагает запас хода на 300 км, то гибридный увеличит его примерно до 400 км.

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Все указывает на то, что Tesla вот-вот начнет производство собственных батарей, которые, возможно, будут гибридными. Ранее автопроизводитель уже приобрел компанию Hibar, которая специализируется на производстве оборудования для выпуска аккумуляторных элементов. Теперь стало известно, что Tesla подписала с крупным корейским бизнес-конгломерат Hanwha Group контракт на поставку станков для изготовления аккумуляторов.

Причем появились сведения, что оборудование от Hanwha Group будет поставлено на все 4 фабрики Tesla, где производятся электромобили.