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Минфин назвал объем бюджетных расходов на борьбу с COVID-19

Минфин назвал объем бюджетных расходов на борьбу с COVID-19

Министерство финансов обнародовало данные относительно бюджетных расходов на приобретение распорядителями (получателями) бюджетных средств товаров, необходимых для осуществления мероприятий по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

По данным Госказначейства, с 1 марта по 29 апреля 2020 года включительно, за счет бюджетов всех уровней проведено платежей на сумму 1,8 млрд грн, в том числе 455 млн грн средств госбюджета и 1 349 млн грн средств местных бюджетов.

Общая сумма зарегистрированных бюджетных обязательств по всем закупкам товаров и услуг для борьбы с COVID-19 составляет 2 398 млн грн (512 млн грн – государственный бюджет, 1 886 млн грн – местные бюджеты).

Приобретение товаров и услуг для борьбы с COVID-19 (01.03.-29.04.2020):

  • медикаменты, медицинские изделия, расходные материалы – 640,8 млн грн;
  • приобретение медицинского оборудования как основных средств – 552,8 млн грн;
  • маски, антисептические дезинфицирующие средства, экспресс-тесты, малоценное медицинское оборудование 462,5 млн грн;
  • услуги по предоставлению нерегулярных пассажирских перевозок (организация перевозки пациентов, больных COVID-19, медицинских работников и перевозки персонала), услуги по санитарно-гигиенической обработки помещений – 121,6 млн грн;
  • услуги по капитальному ремонту объектов – 22,1 млн грн;
  • услуги по предоставлению питания пациентам, больных COVID-19, и медицинским работникам – 4,2 млн грн.

В Минфине отмечают, что проследить за тем, как расходуются средства на противодействие коронавирусу, можно по ссылке.

По материалам hromadske.tv
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