Минфин назвал объем бюджетных расходов на борьбу с COVID-19

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Министерство финансов обнародовало данные относительно бюджетных расходов на приобретение распорядителями (получателями) бюджетных средств товаров, необходимых для осуществления мероприятий по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
По данным Госказначейства, с 1 марта по 29 апреля 2020 года включительно, за счет бюджетов всех уровней проведено платежей на сумму 1,8 млрд грн, в том числе 455 млн грн средств госбюджета и 1 349 млн грн средств местных бюджетов.
Общая сумма зарегистрированных бюджетных обязательств по всем закупкам товаров и услуг для борьбы с COVID-19 составляет 2 398 млн грн (512 млн грн – государственный бюджет, 1 886 млн грн – местные бюджеты).
Приобретение товаров и услуг для борьбы с COVID-19 (01.03.-29.04.2020):
В Минфине отмечают, что проследить за тем, как расходуются средства на противодействие коронавирусу, можно по ссылке.
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