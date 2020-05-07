Приложениями Facebook пользуется 3 млрд пользователей, - отчет

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Основатель Facebook Марк Цукерберг сообщил, что приложениями компании пользуется 3 миллиарда интернет-пользователей, что составляет 2/3 от общего количества во всем мире.
Об этом сообщает VB.
По его словам, аудитория всех приложений Facebook, включая саму соцсеть, Instagram, WhatsApp и Messenger, до конца апреля 2020 года превысила 3 млрд человек в месяц.
“Впервые за месяц более 3 миллиардов человек активно используют Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger каждый месяц”, – сказал Цукерберг.
В отчете также говорится, что использование основного приложения Facebook выросло на 10%, с 2,38 миллиарда в 1 квартале 2019 года до 2,6 миллиарда. Число активных пользователей выросло на 11% – до 1,73 млрд человек.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Что дала Украине зона свободной торговли с ЕС за четыре года (инфографика)Позавчера, 21:00 - 2041 12
Выжить на карантине: финансовые советыВчера, 15:14 - 1936 10
Украинцы откладывают покупку квартир: будет ли бум после карантинаПозавчера, 20:01 - 3443 8
Запрещенные заработки: Украина выдвинула ультиматум европейским работодателямВчера, 18:03 - 2606 6
Эксперт объяснил, почему украинский картофель дороже заграничногоПозавчера, 21:33 - 7195 6
Эксперты объяснили, почему сейчас стоит скупать долларыВчера, 08:31 - 33267 4
Эксперты предрекли скорое падение цен на бензин, и что это сдерживаетВчера, 11:07 - 6703 4
Где в Киеве самые дешевые квартиры (инфографика)Вчера, 10:01 - 4586
Предоставление «карантинного» отпуска: в Гоструда объяснили нюансыВчера, 09:00 - 4005
Аналитик рассказал, что будет с курсом доллара в Украине в ближайшее времяВчера, 12:10 - 3932
В Италии создали вакцину от коронавируса, - Mail Online07.05.2020, 11:15 - 1431 1
Китай успешно запустил пилотируемый космический корабль (фото, видео)06.05.2020, 14:10 - 964 2
Ученые заявили о прорыве в лечении COVID-19: никаких препаратов06.05.2020, 10:13 - 2871 3
Ученые обнаружили связь смертности от коронавируса с дефицитом витамина D05.05.2020, 10:10 - 2244 7
В Украине разрабатывают инновационный электрогрузовик (фото)01.05.2020, 15:10 - 1838 3