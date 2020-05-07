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Приложениями Facebook пользуется 3 млрд пользователей, - отчет

Приложениями Facebook пользуется 3 млрд пользователей, - отчет

Основатель Facebook Марк Цукерберг сообщил, что приложениями компании пользуется 3 миллиарда интернет-пользователей, что составляет 2/3 от общего количества во всем мире.

Об этом сообщает VB.

По его словам, аудитория всех приложений Facebook, включая саму соцсеть, Instagram, WhatsApp и Messenger, до конца апреля 2020 года превысила 3 млрд человек в месяц.

“Впервые за месяц более 3 миллиардов человек активно используют Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger каждый месяц”, – сказал Цукерберг.

В отчете также говорится, что использование основного приложения Facebook выросло на 10%, с 2,38 миллиарда в 1 квартале 2019 года до 2,6 миллиарда. Число активных пользователей выросло на 11% – до 1,73 млрд человек.

По материалам РБК-Украина
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