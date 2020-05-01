Насколько карантин ударил по кошелькам украинцев (опрос R&B Group)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Жесткие карантинные меры все дороже стоят населению.
Об этом свидетельствуют результаты опроса R&B Group (IV волна – с 18 по 24 апреля).
Какие финансовые изменения почувствовали украинцы:
Только один из пяти украинцев (19%) не почувствовал негативных финансовых последствий текущей ситуации.
Основными ежедневными расходами домохозяйств в условиях карантина являются расходы на питание, ведь большинство других возможных расходов (досуг, развлечения и т.д.) — все равно недоступны. Средний ежедневный бюджет на питание за период с 28 марта по 24 апреля составляет 296 грн.
Инфографика: R&B Group
Сколько нужно денег на еще один месяц карантина:
Таким образом, средний бюджет следующего месяца карантина для украинских домохозяйств ориентировочно составляет 9462 грн. Следует отметить, что такая смета с 28 марта до 24 апреля увеличилась на 914 грн.
Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
НКРЭКУ предлагает повысить тарифы на электроэнергию для населенияВчера, 16:15 - 2762 57
И.о. министра Буславец предлагает майнить криптовалюту на АЭС - нардепВчера, 20:20 - 1113 19
Аэропорт "Киев" заявил о риске банкротства: просит десятки миллионов на зарплатыВчера, 10:37 - 1819 15
У заробитчан контракты должны быть не менее чем на три месяца - ШмыгальВчера, 14:03 - 1551 7
Тимошенко рассказала, откуда у нее миллионы в декларацииВчера, 18:16 - 1326 4
НКРЭКУ предлагает повысить тарифы на электроэнергию для населенияВчера, 16:15 - 2762 57
Межбанк: давление на гривну увеличитсяВчера, 11:15 - 2679
"Новые деньги" для малого бизнеса: в правительстве рассказали о новой программе поддержкиВчера, 16:01 - 1652
У заробитчан контракты должны быть не менее чем на три месяца - ШмыгальВчера, 14:03 - 1551 7
В Минэнерго заявили об остановке 95% угольных предприятийВчера, 14:15 - 1547 3
Ученые заявили о прорыве в лечении COVID-19: никаких препаратовОколо часа назад - 123
Ученые обнаружили связь смертности от коронавируса с дефицитом витамина DВчера, 10:10 - 883 2
В Украине разрабатывают инновационный электрогрузовик (фото)01.05.2020, 15:10 - 1415
Корпорация "Богдан" создала автомобиль для борьбы с COVID-19 (фото)28.04.2020, 14:10 - 2021 4
Новейший аккумулятор для электрокаров позволит проехать 2000 км на одном заряде26.04.2020, 15:05 - 5286 17