Насколько карантин ударил по кошелькам украинцев (опрос R&B Group)

Жесткие карантинные меры все дороже стоят населению.

Об этом свидетельствуют результаты опроса R&B Group (IV волна – с 18 по 24 апреля).

Какие финансовые изменения почувствовали украинцы:

общее снижение доходов домохозяйств отметил каждый второй опрошенный (51%);

сложности, связанные со своевременной оплатой коммунальных и других счетов (13%);

потеря возможности финансово помогать родственникам (6%);

сложности с оплатой за аренду/ипотеку жилья (3%);

убытки на сделанных инвестициях (2%).

Только один из пяти украинцев (19%) не почувствовал негативных финансовых последствий текущей ситуации.

Основными ежедневными расходами домохозяйств в условиях карантина являются расходы на питание, ведь большинство других возможных расходов (досуг, развлечения и т.д.) — все равно недоступны. Средний ежедневный бюджет на питание за период с 28 марта по 24 апреля составляет 296 грн.



Инфографика: R&B Group

Сколько нужно денег на еще один месяц карантина:

треть украинцев (34%) оценили нужный бюджет в пределах 5000-9999 грн;

каждый пятый (20%) — в пределах 10000-14999 грн;

еще 17% — в более 15000 грн;

примерно столько же (15%) — до 5000 грн.

Таким образом, средний бюджет следующего месяца карантина для украинских домохозяйств ориентировочно составляет 9462 грн. Следует отметить, что такая смета с 28 марта до 24 апреля увеличилась на 914 грн.

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