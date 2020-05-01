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Регулятор опроверг информацию о повышении тарифов на электроэнергию для населения

Регулятор опроверг информацию о повышении тарифов на электроэнергию для населения

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), опровергла информацию о предложении повысить тарифы на электроэнергию для населения.

Об этом сообщили в пресс-службе НКРЭКУ.

Регулятор сообщил, что на данный момент тарифы для населения регулируются специальным решением Кабинета Министров.

“Комиссия, как и все энергетическое сообщество, всегда последовательно выступала за ликвидацию перекрестного субсидирования на рынке электроэнергии. Впрочем, с введением в действие с 1-го июля 2019 новой модели рынка электрической энергии тарифы для населения регулируются через механизм возложения специальных обязанностей на рынке электрической энергии, который устанавливается соответствующим решением Кабинета Министров Украины”, – говорится в сообщении НКРЭКУ.

По материалам РБК-Украина
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